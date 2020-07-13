Родители детей пытаются понять, откроются ли школы 1 сентября 2020 года

Вопрос, пойдут ли дети в школу 1 сентября 2020 года взволновал родителей и учеников, когда на заседании правления Российского Союза ректоров Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что ВУЗам страны надо готовиться к продолжению дистанционного обучения. Вместе с тем, в Министерстве Просвещения Российской Федерации официально объявили, что школы начнут работать по графику — с 1 сентября. О том, продолжится ли дистанционное, или уже будет очное обучение учащихся — читайте ниже.

Пойдут ли дети в школу 1 сентября 2020 года?Министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время выступления на телеканале «Россия 24» подчеркнул, что учебный процесс начнется 1 сентября, но при этом формат обучения претерпит изменения.

Абсолютно все помещения, где будут находиться ученики, должны периодически дезинфицироваться. В ведомственном документе говорится, что должна проводиться обработка пола, пищеблоков, дверей, всей мебели и сантехнических элементов.

За классом будет закреплен собственный кабинет, а общение между школьниками постараются максимально исключить.

Помимо этого, расписание будет сделано так, чтобы перемены и уроки не совпадали с другими классами, что позволит разобщить учеников. Также рекомендуется уменьшить количество детей в каждом классе.

При входе в учебное заведение ученикам, учителям, администрации и родителям, которые заходят в школу, будут измерять температуру. Еще одно нововведение — занятия физической культурой будут перенесены на открытый воздух.

Из-за ограничений возникают проблемы в учебе, и школьную программу придется кардинально пересмотреть. Вероятно, даже почасовая нагрузка и процедура сдачи экзаменов будет претерпевать изменения, что приведет к негативным последствиям.

Лучшим выходом из сложившейся ситуации стала бы вакцинация, считают некоторые эксперты. Но у вакцины есть множество побочных реакций, и она должна быть доработана. На это потребуется длительное время, за которое привычная жизнь стане другой.