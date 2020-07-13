Оладьи из кабачков: вкусный и простой рецепт

Сезон молодых кабачков в разгаре. Как это использовать, когда в памяти всплывают только тушеные кабачки да обжаренные в кляре? Вот мы и решили напомнить или добавить в копилку ещё один простой рецепт вкусных оладий из кабачков.

Многие согласятся, что кабачковые оладьи довольно удобно готовить на целую семью. Они вполне способны заменить завтрак. Их можно обмакивать в сметану, майонез, различные соусы, все это только добавит блюду пикантности. Как говорится, дешево и сердито.

Оладьи из кабачков, простой рецепт пошаговыйВам понадобится:

— 1 молодой кабачок;- 2 яйца;- 50-60 г твердого сыра;- 3 ст. л. муки гречневой (пшеничной).

Как готовить?

Кабачок помыть и вместе с кожурой потереть на крупной тёрке. Твердый сыр также потереть на крупной тёрке. Добавить яйца и муку. Хорошо перемешать. Жарить оладьи на растительном масле. Подавать со сметаной или греческим йогуртом.