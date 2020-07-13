Лайк отписка итоги фото-конкурса алтайского канала Катунь пожаловались прокуратуру

Житель Новоалтайска Алексей Кузьмин считает, что процедура подведения итогов селфи-конкурса, который проводил правительственный телеканал «Катунь 24» в ходе голосования по поправкам в Конституцию РФ, была нечестной. Он обратился в прокуратуру, поскольку организаторы посчитали, что он и другие участники могли накрутить себе лайки, и присудили победу другим претендентам. Судя по комментариям в сообществе конкурса, недовольными оказались многие.

В преддверии всероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ телеканал «Катунь 24» объявил о конкурсе фотографий «#НашВыбор22». Организатором выступил КБУ Издательский дом «Регион», а положение о проведении акции было утверждено директором Ольгой Пашаевой. В документе говорилось, что «конкурс проводится в целях повышения правовой грамотности и правосознания населения, формирования правовой и политической культуры молодежи, а также содействия информированию граждан о ходе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ».

От участников требовалось в период с 25 по 1 июля сделать селфи на избирательном участке на фоне баннера с символикой и названием конкурса и опубликовать его «Вконтакте», в «Одноклассниках» или в Instagram со специальным хэштегом. Победители определялись на региональном и местном уровнях, а также по семи номинациям. Призовой фонд был представлен некими партнерами организатора и оказался весьма внушительным. В частности, были разыграны несколько iPhone последних версий, iPad, электросамокатов, игровых приставок, телевизоров и аудиосистем. Итоги начали подводить 9 июля, часть из них была озвучена в эфире канала «Катунь 24».

9 июля в группе, посвященной этому конкурсу, было опубликовано видео, в котором, по всей видимости, один из его организаторов Кирилл Гусев объявил, что несколько участников сняты с конкурса из-за того, что якобы накручивали лайки. «Участники устроили беспрецедентную борьбу и накручивали лайки в большом количестве и себе, и своим оппонентами, чтобы их сняли. Оставляли не совсем цензурные и корректные замечания. Поэтому дирекция конкурса приняла решение таких участников снять с участия», — объяснил Гусев. По его словам, это было тяжелое решение, и организаторы пытались выявить реальное количество лайков среди накрученных, однако снятие с конкурса было основано на поведении неугодных претендентов, которые якобы оказывали давление на дирекцию конкурса.

Это вызвало недовольство у жителей края, которых лишили возможности побороться за призы. Комментарии в группе конкурса закрыты, однако скандал развернулся под видео с Кириллом Гусевым. Некоторые из комментаторов считают, что организаторы конкурса отдали призы «своим людям», поскольку лидеров с несколькими десятками тысяч лайков просто «обнулили». При этом они полагают, что и признанные победителями конкурсанты также накручивали голоса, но меньше остальных. «Странно, конечно, как ничем не приметная фотография может набрать 2000 лайков и более, с учетом друзей в профиле порядка 300. Делали выбор специально обученные жюри, им виднее, наверное. В «Одноклассниках» явная накрутка классов. В ВК не хватило денег своих раскрутить, поэтому решили по «честным» лайкам победителей объявить? Первое место в ВК моментально накрутил 2 тысячи лайков и больше не парился, когда другие набрали более 10 тысяч лайков», — обратили внимание на нестыковки отдельные пользователи.

При этом некоторые из них отмечают, что в положении о конкурсе не было пункта о том, что лайки накручивать нельзя. Такой позиции придерживается житель Новоалтайска Алексей Кузьмин, который считает, что организаторы на ходу поменяли правила и в соответствии с ними необоснованно объявили нарушителей. Он рассказал «Банкфаксу», что подал жалобу в прокуратуру, УФАС и Роспотребнадзор. Как минимум антимонопольщики обращение уже зарегистрировали. «Ответов пока нет. Если будут и дальше молчать – придется посетить прокуратуру и написать жалобу там. Наверное, уже поздно будет менять результаты конкурса, потому что все призы уже раздадут. Хотя было бы неплохо оштрафовать организаторов за клевету и отвратительное проведение конкурса», — пояснил «Банкфаксу» собеседник.

Отметим, что всего в конкурсе «#НашВыбор22» поучаствовало более 14 тысяч человек. Победителями стали 201 человек. При этом за счет каких средств бюджетный телеканал «Катунь 24» его организовывал, неизвестно. В положении говорится, что призы предоставлялись партнерами организаторов. Однако на каких условиях проходило партнерство, не очевидно, поскольку даже на баннерах с символикой конкурса они не упоминаются. Кроме того, для проведения конкурса были необходимы и другие затраты, например, на те же плакаты и листовки, которыми были увешаны избирательные участки Алтайского края.

ИА «Банкфакс» направил запросы в краевое Управление по печати и КБУ ИД «Регион», чтобы выяснить источники и объемы финансирования селфи-конкурса. Также был запрошен комментарий насчет недовольства дисквалифицированных участников. Не исключено, что накрутка лайков среди участников конкурса имела место, однако они резонно подмечают, что в положении о конкурсе такого запрета нет.

Напомним, что не все гладко и с другим «сопутствующим» плебисциту мероприятием по голосованию о почетном статусе «Город трудовой доблести». Прокуратура оценит законность проведения и затрат на процедуру, которая фактически оказалась бесполезной и ни на что не влияющей.