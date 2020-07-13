«Законопроект мало что изменит»: юрист оценил идею депутатов защитить удаленщиков

Работающим на дистанционке хотят компенсировать затраты

Министерство труда поддержало депутатский законопроект о возможности возмещения россиянам затрат, связанных с удаленной работой. Как стал известно, ведомство в целом выразило поддержку подготовленным поправкам в Трудовой кодекс, которые дополняют его, в том числе и положениями об удаленной работе. Законопроект был разработан группой депутатов во главе со спикером Государственной думы Вячеславом Володиным и главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко, направлен на защиту прав дистанционных работников.

В пояснительной записке к документу, в частности, отмечается, что работники смогут согласовывать с работодателями возмещение затрат на электроэнергию, амортизацию личного компьютера и прочие расходы. Пункты о компенсации можно будет включить в трудовой договор о дистанционной работе, локальные нормативные акты.

Авторы законопроекта указывают, что новация призвана защитить работников на дистанционке от круглосуточной работы. Так, депутаты планируют законодательно закрепить такие понятия, как «неприкосновенность времени отдыха» и «время взаимодействия».

Работа в дистанционном режиме — серьезное испытание

Напомним, ранее в России работодателям решили запретить отслеживать местоположение своих сотрудников, работающих на удаленной основе. Парламентарии предложили внести такие поправки в ТК, как понятие удаленной и комбинированной работы. При этом они планируют исключить требование об указании рабочего места как об одном из условий трудового договора о дистанционной работе.

По оценкам юриста Сергея Ефимова, подобные новации, с одной стороны, можно приветствовать, однако с другой – они, с большой долей вероятности, окажутся неэффективными.

«Дистанционная форма работы сегодня действительно становится все более и более популярной. Пандемия коронавирусной инфекции наглядно показала все сильные стороны удаленки. Поэтому разработанный законопроект выглядит вполне логично», — пояснил Ефимов.

Между тем, Ефимов полагает, что в реальности новые законодательные изменения мало что изменят: «Дистанционка, скорее всего, так и останется теневым сектором занятости, где отношения регулируются исключительно негласными договоренностями между работодателем и сотрудником. Поэтому рассчитывать на то, что удаленщики окажутся защищены законом, не приходится», — отметил собеседник «Блокнота».

Меньше четверти россиян, которые из-за коронавируса работают удаленно, довольны такой работой, следует из результатов исследования компании Ipsos об изменении поведения потребителей в условиях самоизоляции. Результаты исследования показывают, что люди, работающие удаленно в условиях пандемии коронавируса, постепенно адаптируются к новому формату работы.

Так, недостатки в удаленной работе, по данным Ipsos, видят три четверти россиян, или 78% опрошенных. Каждый третий респондент (34,5%) признался, что ему тяжело сосредоточиться дома, а эффективность его работы падает. Почти столько же ответили, что им сложно разграничить личную жизнь и работу (33,8%). Среди других причин недовольства — плохо оборудованное рабочее место, например, маленький экран ноутбука (эту причину назвали 32,9% опрошенных). Некоторым тяжело работать, когда рядом дети и семья (32,1%) или не хватает личного общения с коллегами и клиентами (30,3%). Также многие недовольны тем, что на удаленной работе поправляются и набирают лишний вес — в этом признались 26,8% опрошенных.