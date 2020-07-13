МИД Турции: Анкара и Лондон должны решить технические вопросы торгового соглашения

«(Переговорный процесс — ред.) идёт очень хорошо, и мы очень близки к его завершению», — цитирует ТАСС его интервью по итогам переговоров в Лондоне с британским коллегой Домиником Раабом. Там также состоялась встреча главы турецкого МИД с британским премьером Борисом Джонсоном.

Чавушоглу указал, что 95% двусторонней торговли приходится на промышленные товары, и Турция «согласилась с этим».

По данным Национальной статистической службы Соединенного Королевства (ONS), в прошлом году общий объём британо-турецкой торговли достиг рекордной отметки в 23,7 млрд долларов. При этом британский экспорт составил 9,97 млрд долларов, а импорт из Турции, включающий автомобили, бытовую технику и одежду, — 13,76 млрд долларов.

«Мы уже договорились с Великобританией об увеличении в период после Brexit (выхода Великобритании из ЕС — ред.) объёма двусторонней торговли», — сказал Чавушоглу. В Турции, как напоминает издание, работают более 2,5 тыс. британских компаний, в том числе BP, Vodafone, Unilever, BAE Systems, HSBC, Aviva и Diageo. Соединённое Королевство — второй крупнейший после Германии торговый партнёр Турции в Европе.

Глава внешнеполитического ведомства Турции также подчеркнул, что Анкара надеется заключить отдельную иммиграционную сделку, которая предоставит туркам особый статус после введения Лондоном новых миграционных правил по выходе из ЕС. По различным оценкам, на Британских островах проживают 350-400 тыс. уроженцев Турции.