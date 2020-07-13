Луцькі лучники провели перше тренування у новому приміщенні. ВІДЕО

Вихованці та викладачі клубу стрільби з лука «Луцькі соколи» — переїхали. На новому місці вже провели перше тренування, — розповіла Суспільному засновниця клубу Майя Москвич.

Нова навчально-тренувальна база знаходиться на території Інституту мистецтв СНУ ім. Лесі Українки.

«Є можливість працювати на вулиці. У нас невелика тут кімната, де ми будемо відпрацьовувати техніку у період, коли буде падати дощ», — розповідає ветеранка АТО Майя Москвич.

У клубі нині 20 лучників різного віку. Займаються у кілька змін. Як пройшло перше тренування у новому приміщенні бачили кореспонденти Суспільного.

Нагадаємо, раніше лучники займалися у підвальному приміщенні в школі №19 міста Луцьк. Минулого тижня приміщення затопило. Стіни та інвентар вкрилися пліснявою. Ремонт приміщення вартує 2 мільйони гривень, таких коштів у бюджеті міста немає, — розповів заступник міського голови Костянтин Петрочук.

Зі слів учасника клубу Павла Ковальського, договір оренди підвального приміщення у школі №19 укладений на три року. Нині лучники платять за комунальні послуги та земельний податок.