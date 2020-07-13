Банк России раскрыл схему мошенничества через рекламу

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В Центробанке раскрыли схему мошенников, которые используют в своих целях рекламу. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях отметил, что злоумышленники начали использовать финансовую рекламу, которая рассчитана на широкую аудиторию.

По его словам, такая реклама не сообщает определенные сведения, а содержит призыв типа «Зарабатывай с нами!».

«Они сделали ставку на то, что интернет для значительной части активных людей стал ключевым каналом получения информации, в том числе — рекламной», — уточнил Лях.

Он добавил, что теперь мошенники играют именно на желании человека разбогатеть, оставив «за кадром» сам способ.

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