Источник рассказал о состоянии пострадавшего при крушении Ан-2

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Антон Ваганов/Reuters

Источник в экстренных службах рассказал о состоянии здоровья пострадавшего при крушении самолета Ан-2 в Нижегородской области. Об этом сообщает ТАСС.

Пострадавшим стал мужчина 1961 года рождения.

По словам собеседника агентства, он получил 50% ожогов тела. Мужчина остается под наблюдениям врачей.

Крушение самолета Ан-2 произошло в Большеболдинском районе Нижегородской области. В результате ЧП погиб один человек.

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