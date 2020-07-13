Источник рассказал о состоянии пострадавшего при крушении Ан-2

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Антон Ваганов/Reuters
Источник в экстренных службах рассказал о состоянии здоровья пострадавшего при крушении самолета Ан-2 в Нижегородской области. Об этом сообщает ТАСС.
Пострадавшим стал мужчина 1961 года рождения.
По словам собеседника агентства, он получил 50% ожогов тела. Мужчина остается под наблюдениям врачей.
Крушение самолета Ан-2 произошло в Большеболдинском районе Нижегородской области. В результате ЧП погиб один человек.
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