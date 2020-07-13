ОМОН задержал в Казани мужчину с пистолетом в машине

В столице Татарстана сотрудники Казанского ЛУ МВД России на транспорте и бойцы ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Нижегородской области задержали 31-летнего ранее неоднократно судимого мужчину. Гражданина заподозрили в незаконном обороте оружия.

Мероприятия провели в рамках расследования уголовного дела по факту кражи личного имущества. Ранее злоумышленник похитил мобильный телефон в техническом парке станции Казань. Во время обыска по месту жительства подозреваемого полицейские обнаружили охотничий патрон. В личном автомобиле был найден предмет, конструктивно схожий с огнестрельным оружием. Каких-либо маркировочных обозначений не было. При этом в рукоятке находился магазин с восемью патронами.

Экспертиза показала, что изъятый предмет является короткоствольным нарезным огнестрельным оружием, а патроны — боеприпасами.

«Установлено, что подозреваемый в ходе работы по демонтажу железного гаража нашел сверток, внутри которого был пистолет, и оставил его для личного пользования», — сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Татарстану.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»). Максимальное наказание — 4 года лишения свободы.