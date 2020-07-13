Масочный режим ужесточен в Алтайском крае

Пару дней назад губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес ряд изменений в Указ №44 от 31 марта 2020 года «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19», сообщает официальный сайт регионального правительства.

Масочный режим в Алтайском крае ужесточили: в магазинах не обслуживаю без маскиОдно из главных изменений – ужесточение масочного режима. Документ предписывает усиление контроля за соблюдением действующей в Алтайском крае нормы об использовании гражданами средств индивидуальной защиты органов дыхания. В Указе прописывается прямой запрет для организаций и индивидуальных предпринимателей обслуживать и предоставлять услуги посетителям без масок. Обеспечить соблюдение данного запрета должны сами организации.

Кроме того, магазины и предприятия сферы услуг обязаны обеспечивать соблюдение социальной дистанции между клиентами не менее 1,5 метра. В торговых и офисных помещениях должны быть установлены дозаторы с антисептиком для обработки рук. Становится обязательной регулярная дезинфекция помещений, оборудования и инвентаря, а также мероприятия по обеззараживанию воздуха в тех местах, где постоянно находятся посетители.

Не обошлось и без послаблений. Отныне могут возобновить занятия спортсмены. Правда не все, а те, которые входят в сборные команды региона, «проходят спортивную подготовку в группах спортивного совершенствования, высшего спортивного мастерства».

Также, к разрешенным видам деятельности добавлена торговля непродовольственными товарами в нестационарных объектах и на рынках.

Одним из самых долгожданных послаблений стало открытие пляжей. Правда имеется оговорка: пляжи должны иметь «санитарно-эпидемиологические заключения о состоянии их территорий и пригодности поверхностных вод для купания».

Реакция жителей Барнаула

Барнаульцы рассказали, что изменилось после ужесточения масочного режима.

«В «Ленту» все посетители заходят без масок, и никто не делает замечаний. После того, как человек час прошатался по магазину и подходит к кассе, ему говорят: «Наденьте маску, без нее не обслужим». И все начинают судорожно искать маски в сумках», – рассказала жительница Барнаула Наталья.

Примерно такая же ситуация в магазине сети «Мария-Ра», который находится площади Спартака. На входе в магазин есть маски и висят «угрожающие» надписи. Но это не помогает.

«Половина покупателей без масок, их просят надеть у кассы. Многие сдирают маски с лица сразу же, как только отошли, хотя по факту находятся ещё в помещении», – рассказала Анастасия.

Зато на Старом базаре в магазине «Магнит» заставляют всех покупателей надеть маски.

«Заставляют со словами: «Мы не хотим 15 тысяч платить, надевайте свою или нашу маску». У них лежат такие в коробке бесплатно – какая-то химическая ткать с прорезями для ушей», – рассказал горожанин Андрей.

На просьбы продавцов надеть маску некоторые жители краевой столицы реагируют очень бурно – матерятся, кричат и проклинают все на свете. И в основном, гуляя по торговому залу, многие снимают индивидуальные средства защиты.