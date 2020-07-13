Указ писан десятки барнаульцев посетили очередную ковидную вечеринку одном популярных баров

На минувших выходных в барнаульском коктейль-баре «Крыша» состоялась масштабная вечеринка, которую посетили как минимум несколько десятков или даже сотен человек. Видео с тусовки, которые снимали сами горожане, было опубликовано в Telegram-канале «Барнаульский нытик». Это уже не первый раз, когда в Алтайском крае нарушают ковидные ограничения, что властями никак не контролируется. Информация о скандальной ситуации снова вышла за пределы региона, тогда как в МВД ИА «Банкфакс» по-прежнему не сообщают о каких-то мерах по пресечению подобных мероприятий.

Судя по опубликованным видео, на тусовке в баре «Крыша» на улице Мало-Олонская, 28 побывало несколько десятков, если не сотен человек. Посетители танцевали, распивали напитки и курили кальяны, которые, кстати, в период эпидограничений запрещены. При этом дистанция не соблюдалась, масок на попавших в кадр людях не было. В какой день были сделаны кадры, неизвестно, однако в соцсетях самого заведения 10 июля появился пост: «Не обходим тренды стороной и готовим для вас уютную атмосферу со свежими нотками. Приятные встречи и улыбки, красивые наряды и свежий воздух нашей летней веранды». Судя по другим постам, гостей бар принимал и в другие дни на летней веранде. Вероятно, владельцы заведения возобновили свою деятельность после того, как было разрешено открыть прием посетителей на открытом воздухе, поскольку на «Крыше» есть терраса, однако запрет на массовые мероприятия продолжает действовать.

«Банкфакс» обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Алтайскому краю, чтобы выяснить, реагировали ли стражи порядка на серьезное нарушение указа губернатора региона. В полиции сообщили, что обращений или жалоб касательно ситуации им якобы не поступало. По всей видимости, сами правоохранители инициативу проявлять не стали, при том, что усилий для этого прикладывать и не надо было: информация о вечеринке находится в соцсетях за пару кликов, а шум от нее был слышен в домах за сотни метров.

Отдельные горожане даже выкладывали видео, снятые из соседних домов, где жаловались на громкую музыку. При этом представители «Крыши» оправдались за музыку через городской паблик Barnaul 22 «ВКонтакте». «Дорогие друзья! В связи с поступлением жалобы на шум в адрес нашего бара хотим внести разъяснения. Музыка играет не громко, в пределах допустимой нормы, ее слышно только на нашей летней веранде. Звуковое оборудование установлено профессионалами так, что звук не распространяется за пределы бара. Шум создают автомобилисты, которые включают музыку рядом с ТЦ «Воскресенье», — заявили представители заведения.

Напомним, что после открытия туристических объектов в крае на турбазах у озера Ая в Алтайском районе прошли массовые клубные вечеринки с участием сотен, а то и тысяч людей. Ситуация стала скандальной и вышла на федеральный уровень, однако власти отстранились от ситуации и комментировали ее неохотно. Прокуратура инициировала проверку Роспотребнадзора, в результате которой владельцев баров могут оштрафовать на 500 тысяч рублей или приостановить их деятельность на 90 дней. Однако для этого надзорные органы должны установить факт нарушения, после чего дело может дойти до суда.

Кроме того, судя по видео из соцсетей, развлекательные мероприятия проходят на курорте в Яровом. Люди массово отдыхают на пляжах и веселятся в заведениях. Администрация города заявила, что эта информация не соответствует действительности, однако множество фотографий и видеозаписей опровергают позицию властей.

Между тем «Каменские известия» сообщают, что в минувшие выходные массовые гуляния также проходили в Камне-на-Оби на базе «Каменские плесы». По словам очевидцев, громкая музыка и шум оттуда звучали несколько дней. Как ни удивительно, полицейские посещали данное заведение 10 июля, однако вечеринка не прекратилась и даже состоялась на следующий день. В муниципальном отделении полиции заявили, что проводят проверку. По какой причине стражи порядка не пресекают такие ситуации, неизвестно.

На фоне такой реакции муниципальных и краевых властей может показаться, что они не в курсе того, что происходит в регионе, однако это не так. Губернатор Виктор Томенко в разговоре с ГТРК «Алтай» подкрепил позицию правительства, согласно которой жители региона «расслабились» и перестали слушаться ограничительных указов. «Накопившаяся усталость стала главным фактором того, что понемногу все стали расслабляться. Невооруженным глазом мы видим, что творится на пляжах, пока никак официально не открытых, но диких и нелегальных. Что происходит в наших магазинах. К сожалению, приходится констатировать спад настороженности, дисциплины. Но чтобы нам не пришлось делать шагов к ужесточению режима, нужно быть дисциплинированнее. Утвержден указ, что масочный режим введен не только как требование к жителям края, когда они посещают места масочного пребывания, но и требования к тем, к кому они пришли, к самим организациям – они должны потребовать соблюдать режим», — заявил глава Алтайского края.

О качестве контроля над своими указами он упомянул вскользь и ничего нового не сказал, хотя в этой части у многих жителей региона возникают вопросы к властям и правоохранительным органам, при попустительстве которых прошли все эти вечеринки, люди толпятся на пляжах, а также проводят крестные ходы в сопровождении экипажей полиции. Таким образом, в очередной раз звучит мнение, что нарушения указа губернатора происходят при попустительстве МВД, и вышеупомянутые ситуации это мнение только подкрепляют. Регулярное повторение таких историй наводит некоторых наблюдателей на мысль о конфликте интересов главы региона, который стремится сдержать распространение инфекции, и сотрудников полиции, которые не предпринимают действенных мер по пресечению анонсированных мероприятий, нарушающих режим. В отдельных случаях звучат предположения о том, что сами стражи порядка могут иметь бизнес-интересы при проведении вечеринок и других акций. При этом резкий рост заболеваемости в Алтайском крае в первых числах июля начался как раз через несколько дней после проведения первого мероприятия, нарушающего указ.



