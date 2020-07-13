«Кусок фекалии тапком Гуччи не прикрыть»: Рита Дакота о конфликте с Рудковской

Певица высказалась о ситуации с розыгрышем сумок LV.

Вчера, 11 июля, в Интернете разгорелся громкий скандал из-за розыгрыша сумок от Louis Vuitton. Певица Рита Дакота вместе с другими блогерами должна была разыграть брендовые сумочки среди подписчиков, что не понравилось организатору гива Яне Рудковской: продюсер выгнала музыканта со словами, что та «выглядит дешмански» для ее люксовых сумок.

Рита Дакота призналась, что уже простила супругу Евгения Плющенко и не ждет от нее извинений. По словам девушки, ей было важно обратить внимание на проблему деления людей на «важных» и «неважных». А что касается Рудковской, то ее певица назвала хорошим человеком, «но со своими страхами и болячками».

«Полагаю, судя по невообразимой поддержке, я наконец-то живу в мире, где критическая масса со мной скорее солидарна, чем нет. О, великая сила священного Интернета, где кусок фекалии больше уже тапком Гуччи не прикрыть», — высказалась певица.

Звезды и блогеры продолжают обсуждать инцидент вокруг модного бренда в комментариях под постом Дакоты. Например, Мария Погребняк выразила недоумение, как Рудковская могла выгонять кого-то из круга организаторов, если все блогеры заплатили за участие, и Яна на этом хорошо заработала. А Виктория Лопырева поинтересовалась, в курсе ли сами представители LV, что «друг бренда» решает, кому носить их сумки, а кому нет.

«Вот это и есть удар по репутации бренда. Цвет настроения — фирменный коричневый», — пошутила телеведущая Яна Чурикова.

Напомним, что вчера Яна Рудковская спровоцировала новый скандал, когда запретила Рите Дакоте участвовать в ее розыгрыше.

Продюсер заявила, что певица занижает уровень уникальной акции. Рудковская не стала извиняться за свои слова. Она считает, что Дакоте не стоило устраивать фотосессию в апартаментах бутика Louis Vuitton для вип-клиентов, если она таковой не является.