ЮНЕСКО предостерегла Анкару от изменения статуса Айя-Софии без согласия организации

«Айя-София включена в Список всемирного наследия в статусе музея. Это влечёт за собой ряд юридических обязательств», — цитирует ТАСС штаб-квартиру организации. В ЮНЕСКО подчеркнули, «государство, на территории которого находится такой объект, должно воздержаться от каких-либо изменений, которые способны повредить универсальной ценности этого памятника».

Как напомнили в организации, «собор Святой Софии стал образцом для многих храмов, его архитектура повлияла как на восточное, так и на западное искусство». Собор, как указали в ЮНЕСКО, имеет «универсальную и историческую ценность».

В ЮНЕСКО также отметили, что «эффективное, всеобъемлющее и равное участие всех заинтересованных сторон является необходимым условием сохранения этого объекта наследия и подтверждения его уникального значения». «Это требование является одной из основ Конвенции по защите всемирного культурного наследия», —напомнили в организации.

В парижской штаб-квартире ожидают, что «турецкие власти вступят в диалог прежде чем принимать решения, которые способны повлиять на универсальные ценности этого объекта». «Любым изменениям должно предшествовать направление уведомления в адрес ЮНЕСКО и в случае необходимости рассмотрение вопроса Комитетом всемирного наследия», — подчеркнули во всемирной организации.