Потерпевшие по делу Ефремова хотят получить 40 миллионов рублей

Ранее родственники погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Сергея Захарова отказались от денежной компенсации, но теперь изменили свое решение.

Супруга, брат и два сына курьера просят возместить моральный вред в размере более 40 миллионов рублей. Кроме того, по информации источника, свою долю хочет получить и гражданская жена погибшего, которая последние годы жила с ним.

Вечером 8 июня в центре Москвы автомобиль Михаила Ефремова, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, на высокой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном «Лада», которым управлял работник службы доставки Сергей Захаров — в результате ДТП мужчина скончался.

Изначально Ефремов признал вину, а также выразил готовность выплатить компенсацию семье Захарова и понести наказание по закону. Однако впоследствии адвокат актера заявил, что тот не признает вины и готов помочь родственникам погибшего из соображений доброй воли, поскольку в ДТП участвовал его автомобиль.

Федеральная адвокатская палата (ФПА) ранее привлекла Пашаева и Добровинского к дисциплинарной ответственности — юристов обвинили в том, что они занимаются самопиаром вместо того, чтобы сосредоточиться на деле.