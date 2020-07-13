В России задумались провести первую административную амнистию

Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ) обнародовал доклад, в котором предлагается провести первую в России административную амнистию. Речь идет об отмене всех выписанных в период пандемии штрафов за нарушения карантина, которые не повлекли негативных не повлекших отрицательных последствий.

Амнистию в 2020 году будут проводить или нетКак отмечают правозащитники, целью штрафов выступало поддержание режима самоизоляции, и это уже достигнуто. Теперь отмена штрафов ничему и никому не повредит.

За идею СПЧ можно привести еще один аргумент: административная амнистия будет актом, который будет знаменовать завершение периода карантина. Окончание режима самоизоляции — повод для амнистии не хуже, чем юбилеи Победы, к которым не один раз приурочивались амнистии по уголовным делам, считают авторы Телеграм-канала Мейстер.

Но есть и серьезное возражение: СПЧ основывается на том, что эпидемия уже пошла на спад. Но если будет иметь место вторая волна и снова потребуется карантин, то насколько он будет соблюдаться людьми, увидевшими, что штрафы не страшны, так как они будут списаны?

Но если поднимется вторая волна и вновь понадобится карантин — то насколько он будет соблюдаться гражданами, увидевшими, что штрафы не страшны, их можно не платить, потом все равно их спишут?