Анастасия Заворотнюк не может полностью победить опасную болезнь

Тяжелое заболевание так и не удалось победить популярной актрисе Анастасии Заворотнюк. Артистка борется с раком уже практически год. Поклонники Заворотнюк в последнее время получали большое количество позитивной информации о здоровье своего кумира. СМИ сообщали, что лечение глиобластомы прошло успешно, и теперь звезда сериала «Моя прекрасная няня» проходит реабилитацию в компании родных.

Самочувствие Заворотнюк на сегодня, 13 июляНедавно стало известно, что Заворотнюк и вовсе врачи отпустили домой. Все время пандемии коронавируса она жила с семьей в загородном доме. Однако, несмотря на видимое благополучие, об окончательной победе не идет никакой речи.

В аккаунте социальной сети Instagram, посвященном актрисе, появился пост в поддержку Заворотнюк в честь Дня семьи, любви и верности.

«Мы желаем им преодолеть все трудности и точно знаем, что вместе, рядом, вдвоем они обязательно со всем справятся», — сообщается в соцсети.

Пользователи заметили в этом поздравлении намек на состояние актрисы. Многие уверены, что болезнь Анастасии Заворотнюк не отступила и актриса продолжает борьбу.

В прошлом году пресса обратила внимание на таинственное исчезновение актрисы. Позднее стали появляться сообщения о страшном заболевании звезды. Осенью артистке диагностировали рак мозга. Семья знаменитости подтвердила, что у Заворотнюк серьезное заболевание, однако не стала уточнять диагноз.