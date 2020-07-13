Генпрокуратура утвердила сестрам Хачатурян обвинение в убийстве по предварительному сговору

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение двум старшим сестрам Хачатурян — Крестине и Ангелине, которых обвиняют в убийстве отца по предварительному сговору. В отношении младшей из сестер утверждено постановление о применении мер медицинского характера. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката одной из девушек Алексея Липцера.

«Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение», — сказал он. Информированный источник агентства добавил, что завтра дела направят в суд. Ожидается, что их рассмотрят присяжные, о чем намерена просить защита, а дело младшей — единолично судья в Бутырском суде Москвы.

В конце прошлого года Генпрокуратура вернула в СКР материалы в отношении сестер Хачатурян, сославшись на то, что их действия должны квалифицироваться как необходимая оборона (ст. 37 УК РФ), а не убийство. Следком провел дополнительные следственные действия, которые завершились весной 2020-го, и отказался менять квалификацию обвинения, после чего снова направил в Генпрокуратуру на утверждение.

Напомним, резонансное убийство 57-летнего Михаила Хачатуряна произошло в июле 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. По подозрению в совершении преступления были задержаны дочери погибшего: 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и их младшая 17-летняя сестра. Год спустя расследование дела было завершено. Сестрам в окончательной редакции предъявили обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору по мотивам многолетних издевательств отца, который применял к дочерям физическое и сексуальное насилие. Они свою вину не признали. Экспертиза показала, что младшая в момент совершения преступления была невменяема, в связи с чем, как ожидается, ее освободят от уголовной ответственности и направят на принудительное лечение. Старших сестер признали вменяемыми. Материалы в отношении Михаила Хачатуряна в июле были выделены в отдельное производство в связи с признаками наличия истязаний и сексуального насилия в отношении дочерей. Возбуждать уголовное дело не стали из-за смерти мужчины.