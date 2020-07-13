Названы основные преимущества препарата «Авифавир»

Российское средство от коронавируса «Авифавир» во многом превосходит свой американский аналог «Ремдесивир». Такое заявление было сделано руководителем Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым.

«Авифавир», что за препаратОн подчеркнул, что в первую очередь преимуществом служит в несколько раз меньшая цена. К тому же российская версия производится в виде таблеток, а не инъекций. Эксперт отметил, что благодаря улучшению эпидемиологической ситуации в РФ есть возможность производить препарат в количествах, достаточных как для обеспечения всех российских регионов, так и для поставок его за границу.

Ранее стало известно о предупреждении ГК «ХимРар» по поводу «Авифавира»: средство ни в коем случае нельзя употреблять беременным женщинам.

Вадим Тарасов заявил, что Сеченовский университет успешно завершил испытания первой в мире вакцины от коронавируса на добровольцах.

«Клинические испытания велись с 18 июня. Саму вакцину разработали специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Первую группу добровольцев выпишут из больницы в среду, вторую — 20 июля. Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев отметил, что на данном этапе исследования учёным важно было показать безопасность вакцины для здоровья человека.

До клинических испытаний добровольцев обследовали, в том числе проверили на отсутствие антител к коронавирусу. После их изолировали на две недели, чтобы не допустить инфицирования. А затем провели иммунизацию.

По словам Лукашёва, все участники испытаний чувствуют себя отлично, инъекция не вызвала негативной реакции организма, за исключением повышения температуры тела в первые дни после вакцинации.

Скоро участники испытаний вернутся к привычной жизни, но после выписки медики продолжат наблюдать, как ведёт себя их иммунитет.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал, что регулятор одобрит российскую вакцину от коронавируса к концу лета — началу осени.

Эпидемия коронавируса началась в мире в январе 2020 года с китайского города Ухань. Российский фонд прямых инвестиций, учреждённый правительством России, 22 мая заявил о разработке первого отечественного противовирусного препарата от коронавируса с доказанной клинической эффективностью под названием «Авифавир». По данным РФПИ, во время клинических испытаний препарата время лечения участников сократилось с 9 до 4 дней. Испытания проводятся на добровольцах в госпитале имени Бурденко Минобороны России и в гражданском Сеченовском медуниверситете.