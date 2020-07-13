На 13 июля 2020 года выпадает важный церковный праздник

Праздник Двенадцать апостолов отмечается 13 июля 2020 года (по старому стилю – 30 июня). В христианском календаре это дата общего почитания 12-ти апостолов – учеников Иисуса Христа.

Какой православный праздник сегодня, 13.07.2020Праздник посвящен отважным людям, которые первыми поверили в Христа, пошли за Ним и были готовы безоговорочно отдать за него все, что у них было, даже жизнь. Имена 12-ти учеников Иисуса: Петр и его брат Андрей, Иаков Зеведеев и его брат Иоанн, Филипп, Варфоломей, Фома, Матфей, Иаков Алфеев, Фаддей (Иуда Иаковль), Симон Зилот и Матфий. Двенадцать самых близких учеников были рядом с Сыном Божьим до конца Его земного пути и продолжили нести учения Христа, не усомнившись в них ни на миг.

В этот торжественный день не принято вспоминать о слабости, которую проявил Петр, троекратно отрекшись от Учителя, и о предательстве Иуды, который продал Спасителя за 30 сребреников. Оба после содеянного искренне раскаялись.

Если утром выпала роса, то с утра до ночи будет солнечно и жарко. Если ее нет, то пойдет дождь.

Желтоватые облака – к скорому дождю.

Если после дождя лещ показывает голову, спинной плавник и хвост, то вторая половина дня и вечер будут теплыми.

Кукушка продолжает куковать – летнее тепло продержится долго.

Если с этого дня соловей поет еще 5–6 дней, то до конца лета будет тепло и ясно, а зимние холода придут поздно.

Овцы играют в «догонялки» и блеют – к дождю.

Традиции

Люди чествовали лето, которое вступало в самую жаркую пору. Крестьяне шли на покос в самых лучших нарядах, а после работы веселились до самой ночи. В этот день было принято (как на Пасху) красить яйца в желтый цвет и обмениваться ими друг с другом, пишет feast-guide.com.

В этот день готовили разные виды яичницы.

Девушки 13 июля гадали на суженого на цветах. Они собирали двенадцать цветов, клали их под подушку и засыпали. Считалось, кто ночью приснится, тот вскоре и под венец позовет.

По народным поверьям, 13 июля нельзя назначать встречу в первой половине дня. Это может привести к неприятному исходу.