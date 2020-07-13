Ветеран Великой Отечественной войны пополнил список умерших коронавируса Республике Алтай

За прошедшие сутки в Республике Алтай выявлено 42 новых случая коронавирусной инфекции. Диагноз подтвердился у 29 взрослых людей и 13 детей. Примечательно, что впервые за долгое время больше всего зараженных за сутки зарегистрировано не в Кош-Агачском, а в Усть-Канском районе – там произошла вспышка инфекции. Кроме того, оперштаб сообщает об очередном летальном случае в регионе – от COVID-19 скончался участник ВОВ.

По данным республиканских властей, коронавирус подтвердился сразу у 20 жителей Усть-Канского района, в том числе у троих детей; у 19 жителей Кош-Агачского района, в том числе у девяти детей; у жительницы Горно-Алтайска; у жителя Майминского района и у пятилетнего ребенка в Чемальском районе. 28 из 42 новых случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими. В 10 случаях диагностированы симптомы ОРВИ.

При этом зарегистрирован еще один случай смерти пациента с коронавирусом. 9 июля скончался 93-летний житель Горно-Алтайска, участник Великой Отечественной войны. Коронавирус был подтвержден у него 14 июня. На фоне COVID-19 возникли осложнения, в том числе пневмония, и ряд сопутствующих заболеваний. Последние несколько дней он находился на искусственной вентиляции легких. Таким образом, за весь период в регионе зарегистрировано пять летальных случаев.

С учетом новых фактов инфицирования на данный момент в Республике Алтай лабораторно подтверждено 1036 случаев заболевания, в том числе 552 – в Кош-Агачском районе, 195 – в Горно-Алтайске, 89 – в Майминском районе, 58 – в Усть-Канском районе, 47 – в Турочакском районе, 39 – в Улаганском районе, по 16 – в Онгудайском и Шебалинском районах, 13 – в Усть-Коксинском районе, 10 – в Чемальском районе, один – в Чойском районе. За весь период в Республике Алтай на коронавирусную инфекцию лабораторно обследован 42 151 человек. Под медицинским наблюдением в регионе находится 932 человека.