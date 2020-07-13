Зверски убитого грабителями ветерана Великой Отечественной войны похоронили в его родном селе, в Башкирии

Прошёл войну, победил фашистов, а погиб от рук каких-то отморозков

Зверски убитого грабителями ветерана Великой Отечественной войны Ивана Николаевича Несмеянова похоронили в его родном селе Леуза, в Башкирии

Проститься с фронтовиком пришли десятки людей. Перед погребением солдаты отдали последние почести и произвели прощальный залп из автоматов. Свои соболезнования во время церемонии выразил и зампремьера правительства республики Ирек Сагитов: -«Прошёл войну, победил фашистов, а погиб от рук каких-то отморозков, по-другому их никак не назовёшь. Мы их обязательно найдём и накажем, строго накажем»

Грабители ворвались в дом Ивана Николаевича несколько дней назад, связали и под пытками требовали сказать, где лежат сбережения. После этого преступники проломили ветерану голову ломом