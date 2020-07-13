Обнаружен, пожалуй, самый интересный телеграм-канал о Турции

Новостные сайты не всегда могут писать откровенно и обращаться к слухам. Однако и слухи несут определённую информацию. В этом смысле лучший источник для этого канал в Telegram «Повестка дня Турции».

Например, каково решение Госсовета по вопросу статуса собора Святой Софии? Об этом можно будет сразу узнать на канале, как только турецкий высший суд озвучит свое решение. Решение ожидается сегодня!

Автор делится информацией которая обсуждается в кулуарах, публикует небольшие комментарии о том, что произошло за день, а так же представляет ссылки на интересные тексты, которые рассказывают о событиях в стране.

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