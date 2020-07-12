«Щоб про нього пам’ятали»: мама загиблого на Сході волинянина передала нагороди сина в музей

Мама капітана Служби безпеки України Віктора Мандзика, якого вбили 21 березня 2015-го року у Волновасі на посту під час служби, передала у Волинський краєзнавчий музей нагороди сина.

Про це йдеться в сюжеті Суспільного.

У експозиції Волинського краєзнавчого музею тепер можна оглянути посмертні нагороди Віктора Мандзика.

«Ми отримали відзнаки «За участь в антитерористичній операції» і відзнака Служби Безпеки за бездоганну службу. Також медаль центру спеціальних операцій СБУ, диплом почесного громадянина Луцька «, — розповів завідувач науково-експозиційного відділу музею Богдан Зек.

Одна з переданих Ольгою Мандзик нагород — кубок чемпіонату з боксу. Жінка розповідає, що син був майстром спорту з боксу та кандидатом у майстри спорту з кікбоксингу. Працював в спецпідрозділі “Альфа” СБУ.

«Оскільки я не маю дітей більше то я вирішила передати це все у музей, аби була пам’ять про мого сина. Щоб усі про нього пам’ятали», — каже жінка.

21 березня 2015-го, вранці на в’їзді до міста Волноваха опергрупа на чолі із Віктором Мандзиком перевіряла вантажівку, яка за даними СБУ перевозила контрабанду. Під час перевірки один із супроводжуючих цієї фури вистрелив в голову Віктору. Влітку 2019 року вбивці Віктора суд у Дніпрі, розповідає мама, ухвалив рішення про зміну запобіжного заходу.

Виставка “Пам’ятай, Україно, героїв своїх” у Волинському краєзнавчому музеї діє постійно з серпня 2019-го. Більшість експонатів приносять рідні загиблих бійців та ветерани АТО/ООС.