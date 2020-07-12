Названы богатые полифенолами продукты, которые помогут при лечении ревматоидного артрита

Ревматоидный артрит полностью не излечиваются. Порой даже временного облегчения добиться трудно. А между тем ревматоидный артрит, помимо сильной и постоянной боли, может привести к таким серьезным заболеваниям, как эрозия кости, деформация суставов. Может даже обездвижить. Читайте на Информинг.Ру: Ортопед объяснил, почему болят ноги от обуви без каблукаНедавно исследователи из Университета Флориды дали маленький лучик надежды людям с ревматоидным артритом. В ходе своего исследования, результаты которого были опубликованы в журнале «Functional Foods» , они порекомендовали таким больным налегать на продукты, богатые определенным классом растительных питательных веществ, которые известны как полифенолы.На текущий момент ученым удалось идентифицировать более 500 различных полифенолов в растительной пище. Делятся они на четыре категории.Флавоноиды – растительные пигменты, ответственные за придание цветам, фруктам, листьям и овощам ярких цветов.Лигнаны превращаются кишечными бактериями в полезные продукты обмена веществ. Содержатся, как правило, в богатых клетчаткой продуктах.Фенольные кислоты в большинстве своем «населяют» кожуру плодов и листья овощей. Они обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.Стильбены – соединения, которые производят растениями для реализации естественного защитного механизма. Стильбены можно найти в ягодах, винограде и отходах коры деревьев хвойных пород. Читайте на Информинг.Ру: Американские медики опубликовали новые рекомендации по снижению риска заболевания ракомУченые в ходе исследования обнаружили, что полифенолы могут стать настоящим спасением для борьбы с артритом. Если увеличить потребление продуктов, в которых они содержатся, можно забыть о скованности суставов по утрам, утренней боли и, даже, о хронической боли.

Кроме того, полифенолы снижают уровень воспалительных маркеров в крови и защищают клетки от окислительного повреждения, вызванного чрезмерным образованием свободных радикалов. Исследователи из Университета рассказали самое важное, что надо знать о самых известных полифенолах.Процианидин эффективно снижает уровень воспаления. Содержится в виноградных косточках, поэтому иногда виноград полезно кушать вместе с ними. И с кожурой тоже, потому как в ней содержится такой полифенол, как мальвидин-3-O- B. Этот гликозид может снижать уровни IL-1 B , TNF- a , IL-8 и оксида азота (NO).Антоцианины могут уменьшить выработку провоспалительных цитокинов, а также частоту возникновения артрита, воспаления и окислительного стресса. Их организм может получить из черной сои.Полифенолы в оливковом масле первого отжима снижают уровни IL-1 B , TNF- a и IL-6, а также воздействуют на Cox-2, фермент, ответственный за боль и воспаление.Полифенолы зеленого чая уменьшают уровни TNF — а и ИЛ-1 B , а также CCR5 – рецептора, отвечающего за иммунные и воспалительные реакции. Ресвератрол останавливает воспаление. Его содержат много продуктов, в том числе виноград, какао, черника.Кверцетин содержится в луке, зеленом чае, цитрусовых, брокколи и каперсах. Именно этот полифенол довольно эффективно уменьшает воспаление в суставах, синовиальную гиперплазию и образование паннуса, которые связаны с ревматоидным артритом.Кемпферол искать надо в картофеле, помидорах, салате, зеленой фасоли, кабачках и брюссельской капусте. Кемпферол нацелен на экспрессию генов, участвующих в функционировании иммунных клеток и воспалении.Мирицетином богата капуста, шпинат, острый перец, зеленый лук и сельдерей. Это соединение снижает выработку провоспалительных интерлейкинов и предотвращает активацию необходимых для воспаления путей.Эллаговая кислота содержится в наибольших количествах в клубнике, ежевике, малине, гранатах и орехах пекан. Этот полифенол эффективно уменьшает отеки при артрите и уменьшает высвобождение медиаторов воспаления. Яндекс Дзен