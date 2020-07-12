Спортивный директор команды Ineos: “Статус Криса Фрума на Тур де Франс-2020 не изменится”

Спортивный директор команды Ineos Сервас Кнавен (Servais Knaven) утверждает, что объявление о предстоящем уходе Криса Фрума из команды не изменит статус британского гонщика на предстоящем Тур де Франс-2020. Крис Фрум заявил, что намерен вместе с командой Ineos бороться за пятый титул победителя Большой Петли.

В интервью NU.nl Сервас Кнавен сказал: «Во время Тур де Франс возникнут вопросы, повлияет ли факт ухода Криса из команды Ineos на его статус. Но я не вижу причин, по которым его позиция должна теперь измениться. Мы хотим выиграть Тур. Если Крис – сильнейший, он выиграет. То, что он уйдёт из команды в конце этого года, совершенно ничего не меняет.

Думаю, очень важно, что эту ситуацию прояснили. На все вопросы по поводу будущего Криса сейчас даны ответы, и нам не придётся больше об этом говорить, а значит, мы не будем отвлекаться во время подготовки к Туру и во время самой гонки.

Мы всегда посмеивались, когда читали истории (о возможном переходе Криса Фрума в другую команду уже в этом сезоне) в средствах массовой информации. Не думаю, что это вообще обсуждалось внутри команды.

Крис – фантастический велогонщик. Мы все очень счастливы, что работали и продолжаем с ним работать. Мы вместе за эти 10 лет через многое прошли».