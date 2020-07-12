В Татарстане умер заслуженный артист РФ Альберт Асадуллин

Виолончелист, заслуженный артист России Альберт Асадуллин скончался на 71-м году жизни. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте минкультуры РТ.

«Татарстанская культура понесла невосполнимую утрату. Ушел из жизни Альберт Ахатович Асадуллин — выдающийся виолончелист, яркий представитель отечественной исполнительской школы и авторитетный педагог. Настоящий мастер и творец, мудрый наставник, он посвятил себя классическому музыкальному искусству, щедро дарил окружающим свой талант и вдохновение», — говорится в сообщении.

На сайте Казанской государственной консерватории указано, что Асадуллин родился в 1949 году. Более 40 лет преподавал в Казанской консерватории, с 2010-го заведовал кафедрой альта, виолончели и контрабаса. С 1980 года играл в составе струнного квартета Казанской консерватории, который в 1996-м получил статус Государственного квартета Республики Татарстан. В составе коллектива выступал с гастролями в Германии, Франции, Финляндии, Индии, Малайзии, Кувейте и других странах.

Имеет звания «Народный артист Республики Татарстан» (2000), «Заслуженный артист РФ» (2006), «Заслуженный деятель искусств Татарстана», лауреата республиканской премии им. Джалиля и Государственной премии РТ им. Тукая.

В пресс-службе Казанской консерватории отметили, что прощание с Асадуллином состоялось сегодня днем на мусульманском кладбище на Мамадышском тракте.