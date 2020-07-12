Треть россиян оказались недовольны «удаленкой»

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Владимир Песня/РИА «Новости»

По итогам опроса РАНХиГС выяснилось, что 35% респондентов — сотрудников российских компаний, — заявили о снижении качества организации работы при переходе на «удаленку». Об улучшении сказали только 6% опрошенных. Результаты исследования приводит газета «Известия».

Так, респонденты, в частности, указывали на трудности с концентрацией (31%), потерю доступа к внутренней документации и базам данных (33%). При этом жаловались на сложности при общении с коллегами и клиентами 30% опрошенных.

Также 44% участников опроса сообщили, что трудиться они стали больше по времени. Однако 28% не увидели разницы в графике. Другие 24% заявили, что начали работать меньше.

В свою очередь 10% респондентов отметили, что хотят работать дистанционно и в дальнейшем. При этом 55% высказались за частичную «удаленку». Кроме того, 33% уведомили, что желают полностью вернуться в офис.

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