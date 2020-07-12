У Луцьку водій таксі облаштував авто захисною плівкою, аби захистити пасажирів від COVID-19

У Луцьку водій таксі облаштував автомобіль захисною плівкою між передніми та задніми сидіннями, турбуючись про здоров’я пасажирів у зв’язку зі спалахом COVID-19.

Про це волонтер Олександр Кваша написав у Facebook.

«Хочу подякувати особисто від себе та лучан, таксисту Едуарду зі служби Морячок таксі, який власноруч та із власної ініціативи зробив в автомобілі плівчану перегородку для безпеки та дотримання карантинних норм МОЗу, для зменшенню поширення COVID-19 у м. Луцьку. Моє особисте прохання до керівників всіх служб таксі у Луцьку, взяти до прикладу ініціативу Едуарда та максимально втілити задум в усіх машинах», – йдеться у повідомленні.