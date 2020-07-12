«Рубин» обеспечил себе сохранение места в РПЛ, сыграв вничью с ЦСКА

Казанский футбольный клуб «Рубин» обеспечил себе место в РПЛ по итогам сезона после того, как сыграл вничью с ЦСКА в выездном матче 28-го тура чемпионата России. Игра на «ВЭБ Арене» завершилась со счетом 1:1.

Первый мяч в матче на свой счет записал Федор Чалов. Нападающему удался точный удар на исходе часа игрового времени. Примечательно, что перед взятием ворот в эпизоде получил повреждение защитник казанцев Пабло Сантос, но судья матча не зафиксировал в эпизоде нарушения.

Затем футболисты «Рубина» заработали первый в сезоне пенальти в матче 28-го тура чемпионата России против ЦСКА. К этому моменту казанцы оставались единственным клубом РПЛ, не заработавшим пенальти.

Полузащитник казанцев Хвича Кварацхелия заработал 11-метровый после фола Ивана Облякова на 85-й минуте игры.

Примечательно, что изначально судья зафиксировал симуляцию игрока «Рубина» и выписал ему желтую карточку, но после видеопросмотра поменял решение и назначил 11-метровый удар. Его в итоге реализовал вышедший на замену Евгений Марков.

Перед этим матчем главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий не произвел ни одной замены в стартовом составе относительно победного матча против «Краснодара» (1:0) в прошлом 27-м туре.

По итогам этой встречи казанцы заработали 34 очка в 28 играх. Это позволило «Рубину» обеспечить себе сохранение места в РПЛ. Находящиеся на 15-м месте в таблице «Крылья Советов» не смогут за два оставшихся матча набрать 7 очков.

Оставшиеся две игры РПЛ «Рубин» проведет дома. Матч 29-го тура против «Ростова» пройдет 16 июля в 18:00, а игра со «Спартаком» состоится 22 июля в 19:00.