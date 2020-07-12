Cпособы формирования обезличенности тоталитарного общества

Аннотация. Исследование проводилось на базе научной школы «Безопасное развитие социальных систем» в Балтийском государственном техническом университете «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова. Выявлено, что существенную угрозу безопасному развитию общества в условиях цифровизации практически всех сфер жизни представляет собой этический релятивизм граждан цифрового общества. Cпособы формирования обезличенности основаны главным образом на бихевиористском подходе к управлению поведением человека: с одной стороны, воздействие через систему образования и воспитания, с другой стороны, воздействие посредством информационного «питания» детей и молодежи через потоки (mainstream), транслируемые масс-медиа.

Результатом обезличенности становится деградация социальных систем. Обезличенность приводит к массовому тиражированию конформных масс, которые являются базовым фактором для создания тоталитарного общества.

Постановку проблемы обезличенности социальных систем мы связываем главным образом с формированием цифрового общества в условиях глобализации, которая на современном этапе протекает в форме гибридной войны.В июле 2017 года в программе ««Цифровая экономика Российской Федерации» впервые были определены восемь направлений цифровизации: государственное регулирование; государственное управление; информационная инфраструктура; информационная безопасность; исследования и разработки; кадры и образование; умный город; цифровое здравоохранение.

Практически все сферы жизни человека переводятся на цифровую платформу. Об этом же есть раздел в Указе Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 07.05.2018.

Следует обратить внимание на то, что в программе содержится аксиома о том, что трудовая (включая учебную) деятельность гражданина фиксируется в его цифровой персональной траектории развития. К 2025 году доля трудоспособного населения, имеющего цифровую запись персональной траектории развития, прогнозируется равной 80%.

В то же время численность населения городов, участвующих в концепции «50 «умных» городов России» к 2025 году предполагается до 50 млн. человек [1]. Эти данные показывают тенденцию к всеобъемлющему контролю за каждым гражданином цифрового общества. Те, кто будет пытаться уклоняться от такого контроля, де факто будут занимать в обществе маргинальные позиции [2, с.13].

Cпособы формирования обезличенности основаны главным образом на бихевиористском подходе к управлению поведением человека:

1. Воздействие через систему образования и воспитания.

2. Информационное «питание» детей и молодежи посредством масс-медиа (mainstream).В настоящее время эти два важнейших фактора представляют собой Сциллу и Харибду, между которыми человеку необходимо умудриться пройти для того, чтобы сохранить способность к системному мышлению.

Системное мышление – такое мышление, при котором все смысловые единицы, которыми оперирует психика человека, взаимосвязаны друг с другом и взаимообусловлены [3].Именно системное мышление задаёт вектор развития творческого потенциала личности, в том числе и потенциала научно-технического творчества.

Однако в настоящее время мы всё чаще можем наблюдать массовые проявления клипового мышления (mosaicthinking, по Э.Тоффлеру), отрицающего системное мышление как таковое.

В клиповых формах когнитивной сферы отражение свойств объектов происходит без связей между ними.

Обладателей клипового мышления характеризует неспособность сохранять концентрацию внимания на длительное время, работать с семиотическими сложными структурами, следовательно, критический анализ у них практически отсутствует, существенные трудности они испытывают тогда, когда необходимо делать обобщения, формировать выводы, умозаключения, а также запоминать большие фрагменты информации.

Память у них работает в краткосрочном режиме. Чувство сопереживания и рефлексии выражено слабо. Среди неутешительных последствий клипового мышления всё чаще констатируется медицинский диагноз –«цифровое слабоумие» (digital dementia).

Своего рода «драпировкой» интенсификации процесса формирования обезличенности социальных систем выступают следующие идеологические компоненты:

1). Политика конфиденциальности.

2). Защита персональных данных.

3). Борьба за права человека.

Так, например, 25 мая 2018 года во всех государствах-членах Европейского Союза был введен новый закон о защите персональных данных –General Data Protection Regulation (Общий регламент по защите персональных данных), включающий в себя следующие документы:

— Регламент (EU) 2016/679 от 27 апреля 2016 года «О защите физических лиц в отношении обработки персональных данных и о свободном перемещении таких данных»;

— Директиву (EU) 2016/680 от 27 апреля 2016 года«О защите физических лиц в отношении обработки персональных данных компетентными органами в целях предотвращения, расследования уголовных преступлений, ведения розыскных или судебных действий или исполнения уголовных наказаний, а также за свободное перемещение таких данных».

Основными идеями GDPR называют защиту персональных данных, защиту прав и свобод людей в защите их данных и ограничение на перемещение персональных данных [4].

Учитывая, что отечественный истеблишмент ориентирован на европейский вектор социально-экономических преобразований, то данные документы являются директивными и для информационного пространства России.

Также следует отметить то обстоятельство, что обезличенность формируется в том числе и под видом инструмента анестезии психики, дарующей отдых, отвлечение, уход (бегство) от реальности.

В исторической ретроспективе это средство проявлялось в смеховой народной культуре, в карнавальных мистериях, когда под маской допускалось даже нарушение моральных табу. Но это были лишь разовые акции.

А в настоящее время становится тотальной тенденцией.

Например, в 2019 году в Санкт-Петербурге демонстрировалось иммерсивное шоу «Безликие» – театр «тотального погружения», в котором зритель из наблюдателя превращался в соучастника происходящего, личность которого в обязательном порядке скрывалась под маской. В настоящее время в Петербурге проводят подобное шоу с названием «Вернувшиеся».

На рисунках 1 и 2 представлены примеры формирования эстетики безликости посредством рекламных сообщений, в которых персонажи изображены без лица.

ВЫВОД. Результатом обезличенности становится деградация социальных систем. Тупиковые ветви такого вектора исторического движения связаны в первую очередь с кризисом нравственности, со своего рода моральной амнезией, отрицанием моральной ответственности в первую очередь деятелей науки, образования и воспитания.

Научные достижения не должны быть безразличны к добру и злу, успехи науки не должны обгонять совершенствование нравов, иначе наука становится смертельно опасной для биосферы и человека как ее части.

Существенную угрозу безопасному развитию общества в условиях цифровизации практически всех сфер жизни представляет собой этический релятивизм граждан цифрового общества, для которых допущение «Если Бога нет, то всё дозволено» становится императивом, определяющим направленность мышления и действий.

Синонимом релятивизма выступает безразличие – фактически однокоренное понятие с обезличенностью.

Результатом обезличенности выступает вытеснение фундаментальных ценностей народных культур, которые были сформированы с целью защиты и сохранения здоровья и жизни человека и экспансия космополитических ценностей, соответствующих системе ценностей Западной цивилизации, которая в пределе имеет своим результатом болезни тела и духа и преждевременную смерть.

Обезличенность приводит к массовому тиражированию конформных масс. А они – важнейшее условие, базовый фактор среды для создания тоталитарного общества. Х. Арендт в своем исследовании убедительно показала, что тоталитарные движения нацелены на конформные массы и преуспели в организации таких масс [7, с.411].

В 1920 году Е.И. Замятиным было дано предупреждение о сопряженном с тоталитаризмом процессе нивелирования человеческой личности, превращения ее в один из элементов толпы с «не омраченными безумием мыслей лицами»: [8, с.378].

«И вот – две чашки весов: на одной грамм, на другой – тонна, на одной – «я», на другой – «Мы», Единое Государство. Не ясно ли: допускать, что у «я» могут быть какие-то «права» по отношению к Государству, и допускать, что грамм может уравновесить тонну – это совершенно одно и то же. Отсюда – распределение: тонне – права, грамму – обязанности; и естественный путь от ничтожества к величию: забыть, что ты – грамм и почувствовать себя миллионной долей тонны» [8, с.310].

Также достаточно иллюстративен прогноз другого архитектора будущего: «Если ты хочешь представить себе образ будущего, представь сапог, наступающий на лицо человека – наступающий навсегда» [9, с.212]. Так Дж. Оруэлл представил своеобразный дифирамб Отрицанию личности, одновременно звучащий, как траурный марш Последнему Человеку.

Рассматривая тот сценарий осуществления объективного процесса глобализации, по которому глобальное общество движется сейчас, нетрудно выявить, что данный сценарий является практическим воплощением концепции One World, предполагающее конструирование унифицированной цивилизации потребления, с обезличиванием и нивелированием человека. Рассматривая отличительные признаки данного сценария [10], ему можно дать наименование «глобальный концлагерь».

В условиях такой глобализации особые требования должны предъявляться к качеству информационного «питания» детей и молодежи, как в институте семьи, так и в институтах системы образования и воспитания.

Отсутствие системы мер по предотвращению спроса на информацию вредоносного, в том числе и деградационного характера, по созданию развивающего (а не дрессирующего!) контента масс-медиа заключает в себе угрозу качеству жизни и здоровья населения.

В «Концепции информационной безопасности детей», утвержденной Распоряжением Правительства РФ №2471-р от 02.12.2015верно отмечается, что если родители «отстраняются от своих обязанностей по воспитанию и развитию детей и перекладывают их на внешних игроков», то происходит замещение традиционно сложившихся форм семьи, поскольку информационные технологии сегодня вполне способны вытеснить родителей из процесса социализации детей в семье.

Информационная безопасность детей в этом документе показана как защита ребенка от дестабилизирующего воздействия информационной продукции. Причем отмечается, что государственное регулирование контента медиарынка не способно в полной мере защитить детей от вредной информации.

Поэтому жизненно важным навыком, определяющем будущее ребенка, становится навык Различения добра и зла, позволяющий ребенку в том числе и выявлять информационные угрозы его здоровью и жизни, отличать ядовитую информацию от полезной [11].

Слово в ряде случаев становится нравственным ядом. И если яды вещественные противны на вкус и последствия их воздействия проявляются практически сразу, то яды нравственные (инфильтрация, по И.А. Ильину) медленно, но верно разрушают психику ребенка и отравляют все потенциальные возможности его будущей полноценной жизни.

Мария Николаевна Миловзорова