Древние ветряные мельницы Ирана вскоре могут прекратить работу

В современном мире стало очень популярным обращение к неиссякаемым ресурсам энергии солнца, ветра и воды. И если солнечные батареи появились не так уж давно, то ветряные мельницы, например, обеспечивали мукой и водой наших предков начиная с V века. Одна из подобных установок сохранилась до наших дней и находится в городе Наштифан (Иран), но эта уникальная во всех отношениях достопримечательность может быть потеряна для потомков, причем по совершенно нелепой причине.

Иранскую ветряную мельницу, которая работает уже более полутора тысяч лет, ждет незавидное будущее (Nashtifan). | Фото: persiantourismguide.com/ layohn.com.Энергия ветра использовалась людьми с глубокой древности. Мореплаватели пересекали целые океаны в поисках благодатных земель только с помощью ветра, который надувал паруса и гнал суда в нужном направлении. В быту он также стал неизменным помощником, приводя в движение механизмы, которые мололи зерно, превращая его в муку, или откачивали воду из рек и колодцев.

Уникальные ветряные мельницы были построены еще во времена расцвета Персии (Nashtifan, Иран). | Фото: amusingplanet.com.

Чтобы эту энергию более рационально использовать, наши предки создавали ветряные мельницы. По предположению ученых, первые такие сооружения появились в Персии приблизительно в V веке нашей эры. Ряд объектов не просто сохранились до наших дней, но еще и активно используются иранцами.

Древние ветряные мельницы Ирана созданы из глины, соломы и древесины (Nashtifan). | Фото: amusingplanet.com/ pinterest.com.

Эти сооружения отличаются от более современных мельниц своей конструкцией. Персы придумали механизм, состоящий из 8 вращающихся камер, которые имеют 6-12 вертикальных лопастей в виде парусов, покрытых тростниковой циновкой или тканью. Сила ветра заставляет двигаться лопасти, приводя в действие вал, соединенный с каменными зернодробилками, которые и перетирают зерно. Непривычное для современного человека сооружение, больше похожее на стены с прорезями высотой 15-20 м, имеет довольно оригинальный внешний вид.

Самое большое количество ветряных мельниц сохранилось на окраине иранского города Наштифана (Иран). | Фото: mustdiscoveriran.com/ irangazette.com.

Сейчас такое нехитрое приспособление считается уже полным анахронизмом, но на протяжении многих веков оно было важным объектом для любого населенного пункта, даже самого маленького. По сведениям редакции Novate.ru, мельницы с подобной конструкцией со временем получили распространение на Ближнем Востоке, в Центральной Азии, Китае, Индии и на территории Европы. Но на данный момент, больше всего их сохранилось в Иране в городе Наштифан (Nashtifan).

Как выглядит ветряная мельница изнутри (Nashtifan, Иран). | Фото: silksifandrahil.tumblr.com/ historicaliran.blogspot.com.

Этот город, расположенный в южной части провинции Хорасан-Резави, издревле славился сильными ветрами, достигающими в непогоду 120 км/ч, так что не стал удивлением тот факт, что древние персы его называли – «Nish Toofan» или «штормовое жало» и научились использовать дармовую энергию. В данном регионе ветряки использовались в промышленных масштабах. На данный момент в Наштифан сохранилось 30 ветряных объектов, возраст которых составляет 1500 лет(!). Примечательно, что в этом городе ветряные мельницы расположены не хаотично, а в одном месте, создавая настоящий комплекс, который работает до сих пор.

Принцип работы ветряных мельниц Ирана, примитивные механизмы которых работают уже полтора тысячелетия (Nashtifan). | Фото: pinterest.com.

Также остается загадкой, как сооружение, созданное из глины, соломы и дерева может столько сохраняться в первозданном виде и еще активно эксплуатироваться. Даже несмотря на то, что подобная конструкция оказалась менее эффективной, чем последующие модели мельниц с вертикальным расположением ветровых лопастей.

Комплекс ветряных мельниц, расположенный в Наштифан обслуживает единственный человек – Мохаммед Этебари. | Фото: amusingplanet.com/ financialtribune.com.

Главным недостатком горизонтальных ветряных мельниц является то, что ветровые панели вращаются горизонтально и только одна сторона вала может использовать энергию ветра, в то время как другая половина устройства идет против его потока. Из-за постоянного сопротивления, лопасти такой конструкции никогда не смогут двигаться быстрее или даже со скоростью ветра, хотя этот недостаток компенсируется его огромной силой. Но в наше время, когда научились просчитывать рентабельность, старинные мельницы стали менее востребованными, а это значит, что близится их окончательная остановка и, как следствие – разрушение.

Древние ветряные мельницы становятся местом паломничества туристов (Nashtifan, Иран). | Фото: bignewsnetwork.com/ tripadvisor.com.

Этому поспособствует еще и то, что на данный момент остался единственный мастер, который обслуживает все работающие мельницы и он уже в преклонном возрасте, а приемника найти никак не удается. Мохаммед Этебари, который знает все о работе древних механизмов, обеспокоен тем, что дело всей его жизни и наследие предков разрушится из-за расчета и равнодушия соотечественников. Ведь ни для кого не секрет, что заботой о культурном наследии власти Ирана себя не обременяют, а после ухода единственного сведущего человека, скорее всего забудут об их существовании.

Древние персидские ветряные мельницы признаны национальным достоянием Ирана (Nashtifan). | Фото: atlasobscura.com/ pinterest.com.

Справка: Наконец-то ветряные мельницы Наштифана были признаны Департаментом культурного наследия Ирана. Теперь они считаются объектом национального наследия. И это радует, ведь будет очень жаль, если старинные конструкции, которые были свидетелями времен падения Персии и «дожили» до становления Исламской Республики превратятся в руины.

Наши предки умели рассчитывать и строить уникальные сооружения, которые даже современным инженерам не всегда под силу. Так, например, в самых засушливых районах Ближнего Востока еще 2 тыс. лет назад мастера могли создавать особые коммуникации, которые поддерживали прохладу в жилищах даже в 50-ти градусную жару. Как ни странно, но эти древние «кондиционеры» поддерживают комфортную температуру намного эффективней, чем самые мощные сплит-системы даже сейчас.