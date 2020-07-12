Не Волинь, а «Луцька область»: на сайті президента з’явився ляп із візиту Зеленського

У влозі про поїздку президента Володимира Зеленського на Волинь область назвали Луцькою, зробивши відповідний напис у титрах.

Відео виклали на сторінку Офісу Президента у Facebook і в Youtube, – пише «Перший».

Менш як через дві години відео видалили.

Втім, користувачі інтернету встигли зафіксувати географічний ляп команди Зеленського.

Як відомо, Зеленський приїздив на Волинь 9 липня. серед іншого він відвідав підприємство «Модерн Експо», де провів зустріч з місцевим бізнесом. Саме титр на карді з «Модерн Експо» містить ляп.

Фейсбук-користувачі вибухнули жартами і гнівом: