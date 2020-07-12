Онищенко назвал самую безопасную страну для путешествий

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с Ura.ru назвал Китай самой безопасной страной для путешествий во время пандемии.

«Самая безопасная страна — Китай. В нем ниже всех заболеваемость — 5,8 человека на 1 тысячу населения», — рассказал Онищенко. По его словам, в Индии тоже наблюдается низкая заболеваемость, но лететь туда не стоит, поскольку здравоохранение там хуже, чем в Китае. Самая плохая эпидемиологическая ситуация сейчас в Чили, подчеркнул Онищенко.

Бывший глава Роспотребнадзора уверен, что России необходимо возобновить авиасообщение, так как это поможет развивать экономику — держать границы закрытыми бессмысленно. В частности, можно снова отправляться в отпуск в европейские страны, но статистику по заболеваемости стоит учитывать в каждой из них по отдельности, отметил он.

«Например, в Испании сейчас заболеваемость выше, чем у нас. Италия более безопасна для перелетов — заболеваемость там ниже, чем в России», — пояснил Онищенко. Также отмечается, что Франция становится все более безопасной для туристов.

Ранее руководитель оперативного штаба при кабмине по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова заявила, что Россия начнет возобновлять международные полеты с 15 июля. Роспотребнадзор назвал несколько европейских и азиатских стран, для которых РФ откроет границы в первую очередь: Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, а также Вьетнам, Китай, Монголия и Шри-Ланка.