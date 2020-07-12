Астрономические события второй половины 2020 года: что можно будет увидеть

Во второй половине этого года можно будет увидеть огромное количество интересные астрономических явлений. Уже произошло довольно много событий, но это еще не все, что ожидает на нас к концу года, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Вторая половина этого года будет достаточно насыщенной. К примеру, состоится парад планет, за которым можно будет без проблем наблюдать на протяжении двух недель вплоть до 18 июля, но только при условии наличия ясной погоды. 14 декабря ожидается полное солнечное затмение, но увидеть его смогут далеко не все жители планеты. При этом из Чили, Намибии или же Аргентины будет проводиться онлайн-трансляция этого невероятного события. Длительность полного солнечного затмения составить 2 минуты 10 секунд. В конце лета, ноябре, а также в декабре можно будет увидеть шикарные метеорные потоки. В это время они будут наиболее яркими и активными. Особенно красивым будет метеорный поток Геминиды, который ожидается в середине декабря. Конечно, он не такой яркий как остальные, но полюбоваться будет чем. Еще одно невероятное явление – это «космический поцелуй». Его можно будет увидеть только с помощью специальной техники. 21 декабря Юпитер и Сатурн будут находиться максимально близко друг к другу. Создастся впечатление, что эти планеты могут в любой момент столкнуться, но на самом деле между ними будет огромное расстояние в несколько миллионов километров. Если смотреть на явление с нашей планеты, то кажется, что планеты соприкасаются, вроде бы влюбленная пара. 2020 год достаточно насыщенный. Многие события астрономического характера считаются редкими и приведут в восторг не только обычных людей, но и специалистов.