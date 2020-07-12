Так выглядят марсиане? На снимке с красной планеты нашли голову рогатого существа

Вопрос о том, существует ли жизнь на Марсе уже достаточно давно интересует не только обычных людей, но и ученых. Некоторое время назад появились данные, которые могут рассказать о том, как же именно выглядят марсиане, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Известный уфолог Скотт Уоринг изучал снимки поверхности Марса, которые были сделаны в 2004 году. Ему удалось найти еще один удивительный артефакт – голову непонятного существа с рогами, высеченную на стене каньона. Данный каньон располагается в Долине Маринер. Это большая группа каньонов, которую ученые обнаружили в 1971 году с помощью космического аппарата «Маринер-9». Никто не знает, как комментировать находку Скотта Уоринга, ведь ранее Matteo Lanneo также находил на официальных снимках, предоставленных НАСА, странную голову. Некоторые считают, что это всего лишь игра воображения, но несмотря на это, пирамиды на Марсе просматриваются достаточно четко. Самой интересной находкой на Марсе считается Монолит. Его сняли с самых разных ракурсов, поэтому утверждать, что это всего лишь «игра света и тени», не получится. Если учитывать все эти находки, то вполне можно предположить, что на Марсе точно жила какая-то цивилизация. Ее представители высекали на стенах облики или своих богов, или же верховных вождей. При этом лица некоторых «марсиан» кажутся очень знакомыми. Когда речь идет об НЛО, то многие называют пришельцев марсианами. Конечно, это совершенно не значит, что прилетели они именно с Марса. Просто так удобнее. Стоит отметить, что религиозные люди не верят в существование НЛО и утверждают, что там находятся бесы. Но если учитывать последнюю находку Уоринга и то, что марсиане имеют рога, то отрицать факт существования бесов становится все сложнее.