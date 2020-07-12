В Калифорнии массово гибнет рыба: у мертвых особей выпученные глаза и потемневшая кожа

В Калифорнии прямо сейчас массово погибает рыба. Мертвые особи имеют огромные выпученные глаза, потемневшую кожу и сильно вздутый живот. Причиной этого может быть новая бактериальная инфекция, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Бактерия, которая получила название Lactococcus garvieae, стала причиной гибели 60 тысяч рыб в инкубатории, расположенном на реке Мохаве. Стоит отметить, что до апреля этого года данная бактерия не была ни разу обнаружена. Примерно 3 миллиона особей радужной форели и некоторые другие виды рыб в срочном порядке поместили на карантин. На данный момент специалисты пытаются больше узнать о новом патогене, который не подается используемым методам лечения. Эксперты даже предположить не могут, откуда именно появились эти бактерии. Джей Роуэн говорит о том, что ежедневно им удается узнавать о бактерии что-то новое. Обработки, направленные на уничтожение инфекции, не приносят никакого результата. Из-за этого рыбе пришлось давать специальный корм с антибиотиками, стоимость которого превышает 75 тысяч долларов. Несмотря на это, бактерии по-прежнему продолжают размножаться. Специалисты сделали вывод, что лучше всего данные смертоносные бактерии чувствуют себя в теплой воде. Стоит отметить, что также болезнь обнаружили еще в двух инкубаториях. Но из-за того, что они располагаются в более прохладном климате, смертей там зафиксировано совсем немного. Также эксперты успокоили, что инфекция не навредит людям, ведь ее передача от человека к человеку – маловероятна. На данный момент продолжаются исследования патогена и поиски эффективного лекарства, который позволит снова вернуть рыбу на свои места.