Жители барнаульского поселка готовы перекрыть Павловский тракт из-за проблем водоснабжением

Жители Нового Спутника

Жители микрорайона Новый Спутник в Барнауле готовы последовать примеру протестующих из Сибирской Долины. Они рассказали порталу «Амител» о том, что днем им обычно приходиться сидеть без воды, а ночью из крана льется желтая жидкость с запахом канализации. При этом водопроводные сети в поселке находятся в собственности у компании «АлеТан», которая, по словам собственников домов, не реагирует на жалобы. Обращения в мэрию и прокуратуру также пока ни к чему не привели. Поэтому местные жители грозят перекрыть Павловский тракт и отрезать город от аэропорта, если их никто не услышит.

По словам жителей улиц Медовая, Черничная, Персиковая в Новом Спутнике, помыться летом в их домах просто невозможно, а то, что изредка течет из крана, водой назвать трудно. Это подтвердили десятки человек. «Наша вода — это болото, а не вода. На сегодняшний день она просто делает «кап-кап-кап». Вчера ее вообще не было. Позавчера тоже не было. Вы бы увидели и понюхали эту воду: желтая и пахнет канализацией. А ведь большинство в поселке живут с детьми. Приходится вставать в 5:00, чтобы помыть ребенка и помыться самому», — рассказала одна из женщин. Между тем многочисленные жалобы в различные ведомства ни к чему не приводят.

При этом отключения происходят по несколько раз за неделю. Сотрудники ресурсоснабжающей организации по телефону объясняют жителям, что отключения происходят из-за поломок и ремонтных работ. Но в Новом Спутнике связывают это не с авариями, а с недобросовестным поведением ответственных за водоснабжение людей. «Мы даже по часам проверяли. Вода начинает бежать из крана ровно в 23:30. А уже к утру напора снова нет никакого. Но и напору я не радуюсь. Вода такая ужасная, что котельное оборудование постоянно ломается. Если снять ободок унитаза и пальцем провести — ужаснешься. Все желтое. Яйца на Пасху можно просто в этой воде варить — покрасятся», — пояснили жители поселка.

По их словам, проблема с водоснабжением существует уже несколько лет — с момента основания поселка в 2011 году. И если поначалу воды еще хватало всем, то сейчас в Новом Спутнике больше 500 домов, которые обслуживает всего одна насосная станция. Скважина и все инженерные сети в поселке принадлежат ООО «АлеТан», которая несмотря на проблемы с водоснабжением, деньги с жителей собирает исправно, но не за воду: она техническая, а потому по счетчикам в поселке никто не платит. Вместо этого людям ежемесячно выставляют счет на 940 рублей: за обслуживание газовых и водопроводных сетей.

Больше всего в этой ситуации жителей возмущает то, что все инженерные коммуникации построены на их же деньги. Они подчеркнули, что и газовые, и водопроводные сети в микрорайоне провели в 2012-2013 годах на условиях долевого строительства за счет собственников участков. «Мы все, когда покупали участки, оплатили и сети. Кто-то покупал дома уже вместе с коммуникациями. Мы же, например, купили участок за 1,25 млн рублей в 2016 году. И в договоре было прописано, что 80 тысяч из этой суммы идут на благоустройство территории, а 840 тысяч — на строительство газопровода и водопровода», — объяснила одна из жительниц.

Долгое время построенные коммуникации были бесхозными, а микрорайон обслуживала управляющая компания «Новый Спутник». Тогда жители, по их словам, платили по 650 рублей в месяц за обслуживание сетей. «Управляющая компания хоть что-то делала у нас тогда: хотя бы дороги зимой чистили. Но асфальта, на который мы сдавали деньги, на многих улицах до сих пор нет. Ровно так же до сих пор нет и нормального уличного освещения», — пожаловались жители поселка. Они рассказали, что в какой-то момент их терпение лопнуло, и они стали требовать от «Нового Спутника» показать, куда УК потратила деньги, заплаченные за благоустройство. Спустя какое-то время управляющая компания вообще прекратила свое существование. Вместо нее в январе 2019 года в поселке появилось ООО «АлеТан». Жители микрорайона утверждают, что по сути это просто смена названия: компания зарегистрирована по тому же адресу, что и ликвидированный УК «Новый Спутник». Генеральный директор новой организации — Алексей Чернодаров.

Тогда инициативная группа жителей обратилась в городскую администрацию с просьбой оформить инженерные коммуникации в муниципальную собственность. В микрорайоне надеялись, что сети заберет «Водоканал», качество воды и напор улучшат, а платить можно будет по счетчику. В администрации города подтвердили, что из Нового Спутника к ним действительно обращались. Весной 2019 года в мэрии даже прошло несколько совещаний с участием инициативной группы. По словам жителей, в администрации пообещали проблему решить. Это подтверждают и официальные документы: в 2019 году мэрия начала оформлять бесхозные сети в муниципальную собственность. Но чиновники сделали это с нарушением — в необходимом пакете документов не оказалось строительного паспорта. Жители предоставили журналистам копию официального ответа из районной прокуратуры: из документа следует, что администрация долгое время не предпринимала надлежащих мер, чтобы исправить ошибку и оформить сети.

Качество воды с тех пор, по словам жителей, не поменялось. А вот тариф за обслуживание сетей вырос больше чем на 300 рублей в месяц. Как утверждают в поселке, завладев водопроводом в микрорайоне, «АлеТан» в апреле этого года оформил в собственность еще и газовые сети. Теперь тут проблемы не только с водой: некоторые жители рассказали, что не могут подвести газ, потому что компания якобы этому препятствует. Чтобы получить согласие «АлеТана» на подключение, людям приходится жаловаться во все возможные ведомства.

Между тем ответы и администрации, и прокуратуры на многочисленные жалобы жителей очень похожи: решить проблему с качеством воды и подключениями к газу должен «АлеТан» как собственник сетей. Жительница Нового Спутника Оксана Колбина написала о проблеме поселка на «Прямую линию с Владимиром Путиным». Ответ пришел из алтайского Минстроя: ведомство признало, что качество воды не соответствует нормам СанПин. Чтобы ее можно было пить, министерство рекомендовало «АлеТану» установить станцию очистки. Компания, по заверениям местных, этого не сделала. Сам Чернодаров о недовольстве жителей высказался достаточно коротко: «Ну жалуются и пусть жалуются». Все вопросы СМИ он попросил присылать на электронную почту. Правда, электронный адрес компании нигде не указан, а сам Чернодаров назвать его отказался. На звонки и сообщения он больше не отвечал.

В администрации города в свою очередь ответили, что сейчас перевести сети в муниципальную собственность уже невозможно, поскольку ими уже завладел «АлеТан». Компания несет ответственность за обеспечение жителей «качественной питьевой водой», подчеркнули в мэрии. Жителей Нового Спутника такой ответ не устроил. Они заявили, что готовы идти до конца, чтобы получить хорошую воду. «Почему меня должны интересовать какие-то формальности, если мне элементарно перед сном ребенка помыть нечем? Мы все хотим, чтобы у нас постоянно была вода. На «АлеТан» должна найтись управа, иначе мы сами будем действовать. Если будут забастовку собирать, я обязательно пойду. Прямо с коляской и выйду», — не сдержала эмоций жительница микрорайона.

Поддержать ее в этом готовы многие собственники участков в поселке. Увидев, как ответа властей добились в «Сибирской долине», они тоже всерьез задумываются о том, чтобы устроить забастовку на оживленной трассе. «У нас тут аэропорт рядом. Вот его и перекроем. У нас есть чат в WhatsApp, где уже многие готовы устроить забастовку. Хоть так о наших проблемах кто-то услышит. Мало не покажется никому. Мы просто хотим, чтобы у нас в поселке была хорошая вода», — пригрозила Елена Косарева, которая живет в поселке с 2018 года. Впрочем, как показывает практика, обещания устроить протест и сам протест имеют разные последствия.

Напомним, 24 июня жители поселка Сибирская Долина в Барнауле перекрыли проезд по Змеиногорскому тракту, чтобы привлечь внимание властей к проблеме водоснабжения. Несколько десятков человек вышли на дорогу и требовали от чиновников разобраться с владельцем скважины, якобы по вине которого у них периодически отсутствует вода. Граждане заявили в Сети, что они неоднократно обращались в различные ведомства, но получали лишь отписки, поэтому и решили пойти на крайний шаг. Позже на место прибыли сотрудники полиции, которые грозили им штрафами за несанкционированный митинг и перекрытие трассы.

После этого прокурор Алтайского края Александр Руднев поручил проверить сведения о регулярных перебоях водоснабжения жителей поселка Сибирская долина. Свою проверку также начал следком. Материалы проверки прокуратуры в порядке, предусмотренном п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, уже направлены в УМВД России по Барнаулу для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 330 УК РФ, предусматривающей ответственность за совершение самоуправных действий.