Коронавирус мутировал и стал более опасным

У штамма на треть выросла способность заражать.

COVID-19 несет новые беды человечеству, так как начал интенсивно мутировать. Из-за произошедших изменений SARS-CoV-2 стал более заразным. Его контагиозность выросла на треть.

Об этом сообщила газета South China Morning Post, ссылаясь на декана медицинского факультета Университета Гонконга Габриэля Леуна – это ведущий консультант правительства Гонконга по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ученый отметил, что исследования несут неутешительные вести: вирус уже на 31% опаснее в плане заражения, чем в марте 2020 года.. И если тогда один носитель заражал троих, то сейчас он «одаривает» вирусом уже четверых человек в среднем. Эти данным подтверждает статистика Гонконга, где после смягчения ограничений статистика COVID-19 снова полезла вверх.

«Ситуация вернулась почти на тот же уровень, когда мы вообще не принимали никаких мер по надзору за заболеванием, — сетует Габриэль Леун.

Однако более смертоносным вирус в результате мутаций не стал.

В начале июля о появлении нового штамма SARS-CoV-2 рассказал главный инфекционист США Энтони Фаучи. По словам медика, штамм стал быстрее распространяться, увеличивая концентрацию в теле пациента.

Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утешает: «Есть надежда, что второй волны коронавируса нам удастся избежать». Об этом же на неделе говорила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович. Она же предупреждает: ограничительные меры в России могут вернуться.

А в Москве 13 июля и 1 августа снимают очередные ограничения, связанные с пандемией коронавируса.

При этом 12 июля стало известно, что российские ученые завершили испытания первой в мире готовой вакцины от COVID-19.

Напомним также, что вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь после бегства обвинила Китай в сокрытии правды о коронавирусе.

Напомним, что каждый день «Блокнот» публикует статистику по распространению коронавируса.