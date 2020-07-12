В прошлом году в Турции зафиксировали более 460 подозрительных смертей детей

Парламентская комиссия по детской смертности начала свою работу в октябре 2019 года, чтобы расследовать смерть 11-летней Рабии Наз, которая была найдена мертвой перед своим домом в 2018 году, передаёт Duvar.

В докладе отмечается, что Турецкий статистический институт (TurkStat) зарегистрировал около 2 тыс. 440 случаев смерти детей в 2019 году, добавив, что 462 из этих инцидентов произошли при подозрительных обстоятельствах.

«60% из 2 тыс. 440 случаев детей, умерших в 2019 году, стали результатом утопления, отравления, падения или пренебрежения семьи», — заявили в комиссии.

По данным турецкой полиции, 21 ребенок умер в результате самоубийства, 16 — в результате врачебной ошибки, ещё 29 — в результате отравления. 57 детей погибли в результате «несчастных случаев в семье», и 55 были зарегистрированы погибшими в результате падения.

Полиция также сообщила, что пятеро умерли из-за наркотиков, 14 — от утопления и ещё 14 детей погибли от сердечных приступов.

Наконец, 761 ребенок умер от младенческой смерти, 300 умерли от болезни и 190 умерли от наследственных пороков.

Данные TurkStat показали, что в общей сложности 11 тыс. 972 ребенка умерли в Турции за последние пять лет: 2 тыс. 337 в 2015 году, 2 тыс. 418 в 2016 году, 2 тыс. 456 в 2017 году, 2 тыс. 321 в 2018 году и 2 тыс. 440 в 2019 году.