Как выбрать летние платья по типу фигуры

Когда на улице жарко, многим дамам хочется пересмотреть свой гардероб, отдав предпочтение воздушным летним платьям.Это понятно: каждый лишний грамм ткани под палящим солнцем становится непосильной ношей. Поэтому – долой привычные деловые костюмы, практичные джинсы, топы, фривольные шорты, майки! Пора поискать удобные, легкие летние обновки.

Критериев выбора несколько. Важны крой, качество ткани, цвет, стоимость. Но все отходит на второй план, если не знать, какие модели подходят тому или иному типу фигуры. Нарядные летние платья должны убирать недостатки, подчеркивая преимущества. Тогда носятся они с удовольствием, а их обладательница постоянно ловит восхищенные взгляды окружающих.

Два «треугольника». Какие летние платья подойдут?

«Треугольник» – наиболее распространенный тип телосложения. Он бывает классическим, когда таз намного шире груди, или перевернутым, где узкие бедра дополнены широкими плечами. Для классики подходят модели в пол с открытыми плечами, на них следует сделать акцент. Можно выбрать красивые летние сарафаны с воланами либо сборкой на груди, простые летние платья в https://brandwomen.ru/tags/tag/letnie-platya из хлопка с рукавом-фонариком, визуально увеличивающие плечи. Светлые тона помогут уравновесить бедра и плечи, если отдать предпочтение старой доброй классике – белый верх, темный либо цветной низ.

При перевернутом «треугольнике» обязательный штрих – белая либо пастельная юбка. Модные луки показывают: она изобилует складками, состоит из нескольких ярусов, чтобы визуально увеличить низ. Такие фасоны обычно контрастны, так как лиф не нуждается в дополнительной отделке, а акцент сделан на нижнюю часть. Но в 2020 году многие дизайнеры украшают женские летние платья и сарафаны кружевами, вышивкой, принтами, шнуровкой, – это нивелирует эффект узких плеч. Не стоит об этом забывать, заглядывая в интернет-магазин, чтобы купить стильную, красивую летнюю обновку.

«Яблоко» и «прямоугольник»: что делать?

Пышная грудь, объемный животик, хорошо очерченные бедра – такая женская фигура тоже не редкость, она именуется «яблоком». С талией есть проблемы – чтобы их скрыть, стоит выбирать длинные наряды свободного кроя. Как вариант – фасоны с завышенной линией талии, простые изделия из хлопка в пол с рукавом-колокольчиком. А вот модные стильные летние платья без рукавов придется отложить до лучших времен, пока «яблоко» не превратится в «прямоугольник».

Этот тип фигуры часто называют мальчишеской – таз и плечи имеют одинаковую ширину, талия слабо выражена. Изделия без рукавов, недорогие платья-рубашки в этом случае незаменимы. Но если хочется чего-то изысканного, стоит примерить короткие летние платья с заниженной талией, способные даже мальчишеской фигуре придать утонченность.

Роскошь «песочных часов»

Как бы ни менялась мода, какие бы стили ни были в фаворе, обладательницы красивой фигуры «песочные часы» с широкими бедрами, пышной грудью, тонкой талией всегда выглядят сексуально. Легкие летние платья могут быть длинными или короткими, недорогими или стоящими целое состояние – милые дамы все равно выглядят настоящими королевами. При условии, что подчеркнули талию поясом, выточками, крупным принтом. В 2020 году для «песочных часов» подойдут любые стили, фактура, так что оставаться в тренде не составит труда.