Работающим пенсионерам скорректируют пенсию

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

В Пенсионном фонде России напомнили, что работающих пенсионеров скоро ожидает перерасчет пенсий, пишет «Российская газета».

В ПФР уточнили, с 1 августа произойдет ежегодная процедура корректировки пенсионных выплат. По словам проректора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, такие изменения заложены в законе о страховых пенсиях. Ведь если пенсионер продолжает работать, то страховые взносы продолжаются, а значит, сумма, которую он получит в качестве пенсий, также должна периодически меняться.

Стоит отметить, что пенсии не могут вырасти более чем на три пенсионных балла за год. Например, в 2019 года стоимость пенсионного коэффициента составляла 87,24 руб., при этом наибольший рост пенсий был 261, 72 руб. В текущем году пенсионный балл стоит 93 руб., а значит, пенсионерам стоит ожидать прибавку в размере около 279 руб.

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