Тайна гибели группы Дятлова раскрыта: названа причина смерти туристов в 1959 году

Более чем за полстолетия каких только догадок не ходило вокруг происшествия: предполагалось, что студентов убили, притом это могли быть инопланетяне. Выжившим остался только Юрий Юдин, который покинул группу за несколько дней до инцидента из-за болезни.

Согласно заявлению Андрея Курьякова, генпрокурора Уральского федерального округа, студентов погубила природа. Учащиеся продвинулись на 50 метров к каменной гряде после начала метели. Когда непогода усилилась, они развернулись обратно, однако отыскать место разбиения лагеря так и не смогли: видимость составляла всего лишь 6-16 метров. Ни один член экспедиции не увидел палатку, когда спускался с холма, носящего название «Перевал Дятлова».

Когда человек не может нормально видеть, он всегда уходит в сторону, даже если и представляет, где именно находится его лагерь, отметил Курьяков. Студенты пытались согреться при -40°С возле леса. Они развели костер, но не смогли его поддерживать больше полутора часа.

Туристы решили разделиться на две группы: одна часть учащихся пошла с Дятловым, а вторая – с инструктором по туризму Золотаревым. Ни одной команде не удалось отыскать палатки. Несколько человек, ушедших с Золотаревым, в добавок оказались под лавиной, из-за которой и получили многочисленные переломы. Поток снега разбросал их тела по всему холму.