На отдаленной звезде произошла супервспышка: мощное явление встревожило ученых

Мощнейший взрыв был зарегистрирован японскими астрономами. Известно, что исследуемая звезда имела в 20 раз большие размеры, нежели наше светило. Явление с сильным взрывом было замечено впервые за всю историю наблюдений за небом. Именно поэтому событие было воспринято как тревожный сигнал, который может произойти и в нашей Солнечной системе.

Обычная вспышка представляет собой резкий выброс высокой активности рядом с группой солнечных пятен. Иногда в космос исходит некоторое количество корональной массы, которая провоцирует на Земле магнитные бури.

Супервспышка представляет собой взрывы, которые мощнее в 10 тысяч раз. Если на Солнце случится что-то подобное, то магнитные бури выведут со строя большое количество техники и электроники.

Супервспышка случилась на звезде под названием AD Leonis, которая расположена в 16 световых годах от нашей планеты. Тело является карликовой звездой, что объясняет большое количество разных вспышек, происходящих регулярно.

Специалисты, работающие в Киотском университете и Национальной астрономической обсерватории, ждали множество вспышек, но не были готовы увидеть супервспышку. Произошедшее заставило их поволноваться.

Изучение соседних тел поможет предсказать взрывы на Солнце и, может быть, смягчить их негативное влияние. Некоторые вспышки способны сметать атмосферу рядом находящихся планет. Как итог, зарождение жизни на них невозможное. Если подобные явления окажутся частыми, то шансы успешного обитания на экзопланетах уменьшатся вдвое.