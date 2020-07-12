Ученые выяснили, у кого может выработаться «тихий» иммунитет против Covid-19

Некоторые исследования ученых показали, что у части людей может быть иммунитет против коронавируса. Так называемый «тихий» иммунитет имеет место у граждан, которые контактировали с больными, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Согласно выводам британских медиков, организм становился стойким к коронавирусу у той группы населения, которая заразилась вирусом и перенесла его в легкой или бессимптомной форме. При этом проверка показывает наличие следов Covid-19 в их крови.Шесть жителей из восьми, проживающих с больными, тоже были заражены коронавирусом, но при этом почти не имели симптомов. Разработанные тесты ищут специфические антитела в крови, они не реагируют на Т-клетки, которые борются с вирусом. Это означает, что реальное число заболевших может быть в разы больше: не все люди остро переносят заболевание. Врачи провели несколько тестирований на Covid-19. В первом случае применялись стандартные тесты, которые не показали у людей наличие заболевания. Во втором случае использовались в добавок тесты, реагирующие на Т-клетки. Они и показали, что на самом деле люди болели коронавирусом, но в легкой форме.Исследования дали понять, что существующий метод выявления зараженных имеет недочеты: он не показывает реальную картину и пропускает множество людей, которые менее восприимчивы к заболеванию. Недостатки тестирования приводят к недооценке влияния вируса. По мнению экспертов, примерно 10% населения планеты имеют иммунитет. Правда, это можно подтвердить только путем проведения тестов на наличие Т-клеток в крови.Актуальная статистика гласит, что в мире почти 13 млн зараженных и 565 тыс. умерших. В ближайшие месяцы эти числа будут только расти.