Лукашенко заявил, что отдал свое сердце Белоруссии, и назвал страну раем

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Maxim Shemetov/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на празднике «Александрия собирает друзей» признался, что его сердце окончательно и бесповоротно принадлежит стране и белорусам, цитирует БелТА.

«Рай для каждого человека там, где находится его сердце», — начал выступление Лукашенко.

Он отметил, что в Белоруссии живет мудрый и сильный народ, который за всю свои историю пережил немало бед и несчастий, но никогда и ни перед кем не становился на колени.

«Мое сердце окончательно и бесповоротно отдано этой земле и этим людям. Всем белорусам», —резюмировал президент.

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