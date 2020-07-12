33 новых случая COVID-19 обнаружили в Татарстане

За прошедшие сутки в Татарстане выявили 33 новых случая COVID-19. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Общее число случаев заражения в республике достигло 4 997. Выздоровели за весь период 3 876 человек, в том числе 41 — за минувшие сутки. Умерли с начала пандемии 23 пациента (количество летальных исходов за день не изменилось).

По данным оперативного штаба РТ, все новые случаи контактные. 14 человек госпитализированы в медучреждения, 19 получают лечение на дому с легкой или бессимптомной формой.

Географическое распределение новых случаев выглядит следующим образом: Казань — 9, Набережные Челны — 5. Трое зараженных выявлены в Зеленодольском районе, по двое — в Буинском и Нурлатском районах. По одному одному случаю инфицирования зафиксировали в Азнакаевском, Актанышском, Алексеевском, Альметьевском, Арском, Верхнеуслонском, Высокогорском, Лаишевском, Лениногорском, Сабинском, Тукаевском и Ютазинском районах.