Отечественный препарат от коронавируса «Авифавир» имеет ряд преимуществ перед американским аналогом, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

РФПИ принимал участие в создании лекарства от коронавируса. «Авифавир» уже находится в перечне методических рекомендаций по профилактике и лечению COVID-19. Минздрав РФ разрешил использовать препарат при лечении в домашних условиях. Действующим веществом является фавипиравир. Более того, медикамент оказался намного эффективнее американского аналога. При этом он дешевле в несколько раз и поставляется в виде таблеток, а не инъекций, сообщил Дмитриев в эфире канала «Россия-1».

Уровень сахара в крови способен оказывать негативное влияние на пациентов с коронавирусом. К такому выводу пришли китайские ученые. Тем временем в России пандемия COVID-19 идет на спад. Так, в 23 округах Московской области за стуки не выявили ни одного случая.

Клинические исследования, проведенные в Университете здравоохранения Фудзита (Япония), показали, что препарат фавипиравир, считавшийся одним из наиболее перспективных для лечения вирусной пневмонии COVID-19, не оказывает заметного влияния на поведение коронавируса SARS-CoV-2.

Отрицательные результаты были получены по итогам применения при лечении группы из 89 пациентов японского препарата против гриппа «Авиган», основным действующим веществом которого является фавипиравир. Тестирование проводилось с марта по май.

«Мы не смогли установить существенной разницы. Возможно, если бы в испытаниях участвовали более 200 человек, нам бы удалось установить более значимые различия, но, принимая во внимание эпидемиологическую ситуацию в Японии, сложно увеличить число участников испытаний», – рассказал журналистам профессор университета Ёхэи Дои, слова которого приводит агентство Kyodo.

Фавипиравир был синтезирован в Японии и в 2014 году сертифицирован в качестве лекарства против гриппа. На его основе были созданы лекарства, известные под коммерческими названиями «Авиган», «Арепливир», «Фавилавир». На российском рынке семейство лекарств представлено препаратом «Авифавир».

Третий препарат от коронавируса «Коронавир» компании «Р-Фарм» получил одобрение Минздрава России 8 июля. «Авифавир» одобрили в конце мая.