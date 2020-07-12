12 июля отмечается несколько церковных праздников

Народный праздник Петров день отмечается 12 июля 2020 года (по старому стилю – 29 июня). В православном церковном календаре это дата перенесения мощей святых апостолов Петра и Павла.

Какой церковный праздник сегодня, 12.07.2020Праздник в народе называют «разговеньем», поскольку днем ранее, 11 июля, завершается Петров пост. Название «Рыболов» он получил за то, что апостол Петр занимался таким промыслом.

Симон (так звали апостола Петра до крещения) родился в семье рыбака. Он занимался промыслом до той поры, пока брат Андрей не познакомил его с Иисусом. После этого Симон принял крещение. Он провел жизнь в наставлении людей на истинный путь. В 67 году Петр пришел в Рим, где его приговорили к смерти через распятие за распространение учения, отличного от языческого. Не считая возможным принять смерть так же, как и Учитель, апостол попросил повесить его головой вниз.

Савл (так звали апостола Павла до крещения) изначально был язычником. Он выступал против христианской религии, пока сам Бог не обратился к нему. По пути в Дамаск его ослепил яркий свет. Савл услышал голос, который спросил, почему тот отвергает Бога. Он не нашел ответа, раскаялся и поверил в Иисуса Христа. В городе ослепленный мужчина стал изучать веру, и во время крещения новоявленный христианин чудесным образом обрел зрение. Иудеи преследовали Павла, и когда он в 67 году прибыл в Рим, казнили его усекновением головы.

Дождь 12 июля означает, что косьба будет мокрой.

Трижды идущий в этот день дождь – признак богатого урожая, дважды – хорошего, единожды – недурного.

По кукованию кукушки в эту пору люди определяют, когда ждать зиму. Если оно смолкло 4-5 июля, то мороз придет 19-20 ноября. Если продолжается до 12 июля, то зима наступит в последних числах ноября.