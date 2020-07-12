Заворотнюк постепенно становится лучше

Популярная актриса Анастасия Заворотнюк продолжает вести борьбу со страшным заболеванием — раком. На днях в прессу просочилась информация, что звезда «Моей прекрасной няни» стала чувствовать себя лучше, и она вернулась в свой загородный дом.

Самочувствие Анастасии Заворотнюк сегодня, 12.07.2020Говорят, что актриса пошла на поправку, но считать, что 49-летняя знаменитость полностью поборола недуг, еще рано. Группа поддержки звезды поздравила тяжелобольную актрису с Днем Петра и Февронии и приоткрыла завесу тайны лечения.

«Мы от всей души поздравляем Настю и Петра! И желаем бесконечно много любви. Потому что любовь, поддержка и вера — это главное, что дает силу в тех нежданных и не предотвратимых ситуациях, когда рушится все привычное и так важно чувствовать опору. Мы желаем им преодолеть все трудности и точно знаем, что вместе, рядом, вдвоем они обязательно со всем справятся», — говорится в сообщении.

Судя по всему, говорить об окончательной победе Заворотнюк над раком пока не приходится. Звезда продолжает бороться за свою жизнь.

Ранее врачи подтвердили официальный диагноз Заворотнюк: у нее обнаружена глиобластома, одна из самым трудноизлечимых форм рака мозга. Она перенесла ряд операций и курсы химиотерапии, и супруг в это тяжелое время не отходил от нее не на шаг. Петр Чернышев не только отказывается от любой материальной помощи на лечение свой возлюбленной, но и вкладывает собственные сбережения. Известно, что фигурист даже продал свой дом в Ялте, чтобы оплатить процедуры любимой жены.