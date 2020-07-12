В России предложили амнистировать граждан, которые нарушили самоизоляцию

Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека опубликовал на своем сайте доклад «Уроки эпидемии с точки зрения соблюдения прав и свобод человека и гражданина».

Одной из тем, освещенных в докладе, является обоснованность применения штрафов за нарушение самоизоляции. Отмечается, что в сложившейся экономической ситуации оплата довольно высоких штрафов за нарушение самоизоляции может существенным образом повлиять на уровень благосостояния московских семей. Председатель Совета Валерий Фадеев предложил отменить в досудебном порядке не только те штрафы, которые были начислены из-за сбоев приложения «Социальный мониторинг», но и все штрафы за нарушение самоизоляции, если такое нарушение не повлекло заражения других людей новой коронавирусной инфекцией. В СПЧ считают, что отмена таких штрафов может быть произведена путем издания Госдумой акта об административной амнистии.

В докладе также содержится оценка правовой основы нормативных актов, в частности, об организации цифрового слежения за гражданами в период самоизоляции. СПЧ считает, что применение искусственного интеллекта для распознавания лиц и автоматизация «социального скоринга» могут привести, в том числе и к росту напряженности и поляризации общества.

Кроме того, СПЧ обратил внимание, что у значительной части правозащитного сообщества сохраняются сомнения в законности ряда ограничений прав и свобод граждан в период пандемии. Совет напомнил, что по итогам проведенной проверки практики применения нормативных правовых актов, принятых для борьбы с распространением COVID-19, Минюст России сделал вывод об их законности и соответствии ограничительных мер конституционным целям охраны жизни и здоровья граждан (Информация Минюста России от 5 июня 2020 г.). «Однако, – отмечается в докладе, – как можно предположить, пресс-релиз составлен на основе неких аналитических материалов, которые в открытом доступе отсутствуют». На направленный Советом в Минюст России соответствующий запрос от 8 июня о предоставлении таких материалов ответ пока не поступил.

Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев уже призывал власти «гуманно отнестись к москвичам» и отменить штрафы за нарушение самоизоляции. В ответ первый замглавы аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк заявил, что существует система оспаривания штрафов, а полная амнистия не рассматривается.

С 1 апреля по 8 июня россиян оштрафовали почти на миллиард рублей за нарушение карантина и режима самоизоляции, подсчитали правозащитники из «Апологии протеста». Они тоже призывали власти обнулить все штрафы.